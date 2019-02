Muzej je sarkofag julija 2017 kupil od pariškega trgovca z umetninami. (Slika je simbolična.) Foto: Reuters

Muzej je pozlačeno krsto iz ptolemajskega obdobja (to je sicer trajalo med 150–50 pr. n. št., artefakt pa je iz 1. stoletja pr. n. št.), kupil julija leta 2017 od nekega pariškega trgovca, zanj pa odštel štiri milijone dolarjev. Kot poroča portal Art Daily, je manhattansko tožilstvo ugotovilo, da je antropomorfni sarkofag kupljen s ponarejeno dokumentacijo, vključno z egiptovskim izvoznim dokumentom iz leta 1971. Kaj je tožilstvo spodbudilo k preiskavi, ni znano.

Sarkofag je pripadal višjemu svečeniku božanstva Herišefa. Foto: Wikipedia

Izvršni direktor MET-a Daniel Weiss se je v izjavi za javnost prejšnji teden opravičil Egiptu, zlasti egiptovskemu ministru za umetnine starega veka Haledu Al Ananiju. "Potem ko smo izvedeli, da je bil muzej žrtev prevare in je neprostovoljno sodeloval v nezakoniti trgovini s starinami, smo se v sodelovanju s tožilstvom dogovorili za vrnitev dela Egiptu," je dejal. Iz muzeja so še sporočili, da bodo preverili vse možnosti za nadomestitev stroškov za nakup sarkofaga, prav tako pa so se zavezali, da bodo našli rešitev, da se "zadosti pravici, in poiskali način, kako se v prihodnje izogniti nezakonitemu trgovanju s kulturno dediščino". Zavezali so se še, da bodo preiskali in preverili pridobitveni proces.

Okrašeni pozlačeni sarkofag je bil osrednji eksponat velike razstave, ki so jo v muzeju odprli julija. Ta je s predstavitvijo nekaterih drugih približno sočasnih izdelanih predmetov osvetljevala vlogo svečenika, ki mu je sarkofag pripadal. Od julija si je sarkofag ogledalo skoraj pol milijona obiskovalcev, ta teden pa so razstavo zaprli. Sarkofag so odstranili in ga dostavili tožilstvu, od koder ga bodo vrnili domov v Egipt.

Sarkofag, v katerem so v poslednje počivališče položili visokega svečenika Nedjemankha, je prekrit z zlatom, ki so ga v starem Egiptu povezovali z božanskimi sferami. Da gre za Nedjemankhov sarkofag, je razvidno iz zapisa imena na sarkofagu. Šlo je za visokega svečenika staroegipčanskega boga z ovnovo glavo Herišefa s kultnim središčem v Herakleopolu, današnji Dišaši oz. Ihnasiji el Medini (Ihnasiyyah al-Madinah). V egipčanski mitologiji so ga istovetili z Rajem in Ozirisom, v ptolemajskem obdobju pa tudi z grškim Dionizom.