Pokrajinski muzej Maribor projekt modnega meseca izkoristi za predstavitev svoje edinstvene zbirke oblačilne kulture na Slovenskem. Foto: Pokrajinski muzej Maribor

V oglednem depoju bodo predstavili primerke iz obsežne muzejske zbirke vse do 18. stoletja nazaj, na modnih revijah pa sodobne modne stvaritve. Kot pravi kustodinja Maja Hren Brvar, je temeljno izhodišče projekta prav spogledovanje preteklosti s sedanjostjo. "S pomočjo muzejskih predmetov se predstavljajo vzporednice preteklosti in sedanjosti, ki hkrati služijo tudi kot navdih za poustvarjanje ali ustvarjanje izdelkov sodobnih oblikovalcev. Na modnih druženjih se moda aktualizira in se z različnimi vsebinami prikazuje kot pomemben del vizualne umetnosti znotraj kulturne zgodovine," je dodala.

Za Pokrajinski muzej Maribor je projekt Mesec mode v muzeju, ki ga prirejajo sedmo leto zapored, tudi priložnost, da predstavi svojo edinstveno zbirko oblačilne kulture na Slovenskem. Ta šteje skoraj 10.000 predmetov, od tega več kot polovico predstavljajo modna oblačila in dodatki. Poleg tega hranijo še uniforme, liturgična oblačila in tekstil drugih namembnosti.

Mesec mode v muzeju prirejajo sedmo leto zapored. Foto: Pokrajinski muzej Maribor

Lani so v okviru projekta postavili prvi stalni ogledni depo historičnih oblačil z uniformami, letos pa dajejo poudarek na plemiška in meščanska oblačila ter modne dodatke od 18. stoletja do danes. Na ogled bo približno 180 primerkov, med drugim moški suknjiči in fraki, damski životci, torbice in pahljače. Svečano odprtje je napovedano 23. maja, ko bodo v muzeju gostili tudi strokovni posvet na temo mode kot kulturnem in komunikacijskem pojavu.

Začetek Meseca mode v muzeju bo potekal v sodobnih taktih. V četrtek ga bodo uradno odprli z modno revijo, na kateri bodo svoje kolekcije predstavili uveljavljeni modni oblikovalci Tanja Uvera, Tanja Basle, David Bacali, Julia Kaja Hrovat, Sanija Reja Aske, Simona Kogovšek, Barbara Vrbančič, Patricia Pie in Renata Bedene.

Teden dni pozneje bodo odprli občasno razstavo obutve, pokrival in torbic Maria Herzoga, Ane Lazovski, Polone Poklukar, Jasmine Granduč in Teje Jeglich.

Letos v ospredje postavljajo plemiška in meščanska oblačila od 18. stoletja do danes. Foto: Pokrajinski muzej Maribor

"Modno" muzejsko dogajanje se bo sklenilo konec meseca s predstavitvijo dijaških in študentskih kolekcij. Na modni reviji bodo svoje kreacije predstavili dijakinje in dijaki Srednje šole za oblikovanje Maribor, Srednje šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana ter študentke in študenti Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru, Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in Fakultete za dizajn, pridružene članice Univerze na Primorskem.

Modni reviji bosta potekali pod arkadami Mariborskega gradu, v katerem domuje Pokrajinski muzej Maribor.