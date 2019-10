Strokovnjaki pravijo, da psi zaznajo vonj po razkroju. Foto: Vedrana Glavaš

"Nosovi psov očitno ne delajo napak," pravi Vedrana Glavaš, izredna profesorica za arheologijo na Univerzi v Zadru in glavna avtorica študije, ki je bila objavljena v publikaciji Journal of Archaeological Method and Theory.

Vsak pes ima svoj GPS. Foto: Vedrana Glavaš

Psi so namreč v trdnjavi na Velebitu ob jadranski obali izvohali krste, v katerih so bili človeške kosti in različni artefakti, poroča Guardian. Strokovnjaki ugotavljajo, da bi bila uporaba psov lahko dober način za prepoznavanje arheoloških najdišč, saj je manj uničujoča od številnih tradicionalnih metod.

Ob trdnjavi v Drvišici

Vedrana Glavaš je odkrila nekaj grobov v nekropoli blizu prazgodovinske trdnjave v Drvišici, ki izvira iz osmega stoletja pred našim štetjem. V upanju, da bi jih odkrila še več, je stopila v stik z Andreo Pintar, pasjo trenerko, ki v kriminalističnih preiskavah, ko iščejo grobove, dela s psi.

Belgijski ovčarji malinoisi in nemški ovčarji

Ta je leta 2015 na to območje pripeljala belgijske ovčarje malinoise in nemške ovčarje. Pse so poslali na območje z grobovi, ki so jih izkopali prejšnje leto, vendar niso bili vidni. "Za potrditev položaja vedno uporabljamo vsaj dva psa," pravi Glavaševa. Če prvi pes in trener najdeta grob, vedno v iskanje v potrditev pošljejo še eno dvojico psa in trenerja.

Psi so v trdnjavi na Velebitu ob jadranski obali izvohali krste. Foto: Vedrana Glavaš

Psa sta kot test odkrila vse tri grobove, čeprav so pred tem z območja že odstranili človeške preostanke, artefakte in zemljo, v kateri je bilo vse skupaj zakopano. Območje je bilo od izkopavanja dalje tudi izpostavljeno vetru, soncu in dežju. "Porozno kamenje okoli izkopane zemlje je verjetno vsrkalo dovolj vonja po razkroju, da so ga psi še lahko zaznali."

Še šest prej neznanih grobov

Psi so nato izvohali še šest prej neznanih grobov. Vsaka krsta je skrivala majhne kosti, kot so prsti in stopala več posameznikov, ki so pripadali več generacijam iz iste družine. Ob njih so našli zaponke in podobne artefakte.

Foto: Vedrana Glavaš

Ugotovili so, da so bili ljudje na tej lokaciji verjetno precej revni zaradi surovega, vetrovnega podnebja in težav s pridelovanjem hrane.

Pse je Vedrana Glavaš začela uspešno uporabljati še na drugih lokacijah na Hrvaškem in v Nemčiji, vendar pa še ni izkopala nekaterih grobnic v Drvišici – zaradi pomanjkanja časa in denarja.

Obetavna neuničevalna tehnika

Angela Perri, podoktorska raziskovalka arheologije na univerzi Durham, ki ni bila vključena v to raziskavo, je za Guardian povedala, da je uporaba psov za izvohavanje grobov posebno obetavna tehnika, saj je neuničevalna in jo je mogoče uporabiti v situacijah, ko zemeljski radar ali druge tehnike zatajijo.

Perri, ki preučuje, kako so ljudje začeli udomačevati in uporabljati pse, še pravi, da je ta tehnika zadnja v dolgi zgodovini uporabe psov kot biotehnologije. "Še vedno iščemo nove načine, kako nam lahko psi pomagajo," je dejala.