Tloris trdnjave Tanaja z začetka 19. stoletja. Foto: Wikipedia

Novico je objavila šibeniška mestna uprava.

V nasprotju z vsemi zgodovinskimi podatki in načrti

Josip Pavić z oddelka za kulturno dediščino javne ustanove Trdnjava kulture Šibenik je povedal, da je eden od odkritih zidov iz leta 1648, ko je bilo obzidje trdnjave videti drugače kot danes.

"Omenjeno odkritje se navezuje na sanacijo v letih 2015–2016, o kateri sva skupaj z Ivom Glavašem objavila znanstveni prispevek in zdaj nam postaja jasno, kako je bila videti ta zgodnja faza. Nekateri odkriti zidovi pa so v nasprotju z vsemi zgodovinskimi podatki in načrti. Trdnjava je že dovolj dolgo in neprekinjeno v rabi in očitno skriva še kakšno zanimivost. Vsi ti detajli so nedvomno vredni nadaljnje interpretacije," je razložil za portal ŠibenikIN.

Trdnjava sv. Ivana, ki je znana tudi kot Tanaja, leži na 115 metrih nadmorske višine. Takšen pa je razgled s trdnjave. Foto: Google Maps

Trdnjava je imela šibko točko

Obzidje so zgradili leto dni po turškem napadu na Šibenik, ko so očitno zaznali, da ima trdnjava na tem mestu šibko točko. "Poznamo načrte te faze trdnjave, a nismo bili prepričani, če je bila resnično videti tako oziroma ali se je v resnici gradilo po načrtih. Zdaj se je potrdilo, da so strukture takšne, kot na načrtu," je poudaril vodja izkopavanj, arheolog Andrija Nakić. Dodal je, da pa je bilo med raziskavami najdenih tudi nekaj novih struktur, ki jih niso pričakovali.

Po njegovih besedah bodo raziskave nadaljevali, in sicer na platoju proti severu v smeri Metrize. Dodal je, da so našli tudi napis, za katerega so sicer vedeli, da obstaja, a je veljal za izgubljenega. Konservatorji pa bodo na podlagi dosedanjih najdb izdelali nove smernice za investitorja, da bi projekt prilagodili novim spoznanjem.

Organizacija Trdnjava kulture Šibenik redno proučuje nekdanje šibeniške trdnjave, kot sta trdnjavi sv. Mihovila in Barone (na fotografiji), in druge utrdbe ter njihovo vlogo v zgodovinskem in družbenem razvoju mest. Foto: Trdnjava kulture Šibenik

Začetek prenove: pripravljajo inovativne vsebine

V sklopu prenove, ki so jo začeli pred dvema mesecema, bodo prenovili obzidje ter dodali inovativne vsebine, kot je 3D-videomapping.

Na trdnjavi načrtujejo tudi izobraževalni kampus, ki bo opremljen z interaktivnimi učilnicami in prostori za predstavitve. Projekt prenove je ocenjen na nekaj manj kot 6,5 milijona evrov, več kot 5,5 milijona je evropskih sredstev.

Enotni obrambni sistem Šibenika

Trdnjava sv. Ivana, ki je znana tudi kot Tanaja, leži na 115 metrih nadmorske višine. Ime je dobila po kapeli sv. Ivana, je do leta 1638 stala na hribu. Kapelo so porušili, da bi po izbruhu kretske vojne med beneško republiko in osmanskim cesarstvom leta 1645 zgradili trdnjavo. Ta je nastala v rekordnem času avgusta in septembra leta 1646. Sočasno so nekaj sto metrov jugovzhodno zgradili nekoliko manjšo trdnjavo Barone. Trdnjavi sv. Ivana in Barone sta skupaj s trdnjavo sv. Mihovila predstavljali enotni obrambni sistem Šibenika.