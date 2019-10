Pogovori o popravilih katedrale so povzročili precejšen razkol med tradicionalisti, ki zagovarjajo zvestobo dosedanjemu videzu stavbe, in tistimi, ki v požaru vidijo priložnost za inovativno posodobitev starodavne arhitekture. Foto: EPA

Za zdaj je še prezgodaj reči, ali bo do zdaj zbrana oziroma obljubljena vsota zadostovala, je novinarjem še sporočil Riester. "A vlada bo prevzela svojo odgovornost in Notre-Dame ne bomo pustili v negotovosti," je dodal.

V požaru se je zrušil osrednji stolpič, ki so ga po uničenem gotskem izvirniku postavili v 19. stoletju.

Točneje je doslej zbranih ali obljubljenih 922 milijonov evrov, od tega jih je 104 milijone evrov podarilo več kot 350.000 donatorjev. Večje donacije so med drugim obljubili najbogatejši Francoz Bernard Arnault, ki je septembra podpisal uradni dogovor, da bo za obnovo Notre-Dame namenil 200 milijonov evrov. Ta mesec pa naj bi dogovor o donaciji 100 milijonov evrov podpisal še naftni velikan Total.

Ministrstvo je zbiranje sredstev za obnovo gotske katedrale poverilo trem fundacijam in francoskemu Narodnemu centru za spomenike.

Sredi aprila so po svetu zaokrožili posnetki gorečega ostrešja ene od najznamenitejših francoskih gotskih sakralnih arhitektur. V požaru sta se zrušila osrednji, 93 metrov visoki, stolpič in celotna streha petladijske stavbe. Končne podobe obnovljene cerkve še ni dorekli. Nekateri vztrajajo, da bi moral zvonik ohraniti videz izvirnika iz 19. stoletja, drugi pa se zavzemajo za inovacijo.

Po besedah glavnega arhitekta Philippa Villeneuva bi lahko obnovo opravili v petih letih, če bo katedrala po njej videti tako kot pred požarom. Uničeni zvonik je zasnoval restavrator iz 19. stoletja Eugene Viollet le Duc, potem ko je bil srednjeveški izvirnik uničen v 18. stoletju.

Katedrala je seveda mnogo starejša od pozneje dozidanega zvonika. Konstrukcija se je začela v 12. stoletju, ko je bil Pariz eno od pomembnih umetniških in kulturnih zahodnoevropskih središč. Graditi so jo začeli okoli 1163, gradnja pa je trajala nekje do leta 1200, po letu 1225 pa je bila prezidana. Konstrukcija stavbe je bila narejena iz lesa, vsak tram pa narejen iz enega hrasta v tesnem prepletu, zaradi česar se je ta del stavbe imenoval tudi gozd.