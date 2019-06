Pogovori o popravilih katedrale, ki jo je 15. aprila močno poškodoval požar, so povzročili precejšen razkol med tradicionalisti, ki zagovarjajo zvestobo dosedanjemu videzu Notre-Dame, in tistimi, ki v tragediji vidijo priložnost za inovativno posodobitev ali nadgradnjo starodavne strukture. Pariška županja Anne Hidalgo je denimo komentirala, da bi rada videla identično Notre-Dame, kot je bila pred požarom, premier Edouard Philippe pa je izrazil naklonjenost kakemu modernejšemu pristopu.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je sicer napovedal, da želi, da bi katedralo, ki velja za pomemben francoski, pa tudi evropski kulturni spomenik, obnovili v petih letih. A bo prenova po navedbah arhitektov verjetno trajala precej dlje. Že same priprave nanjo bodo dolge in kompleksne. Foto: AP

Zakon, ki naj bi zavrl najbolj visokoleteče ideje

Odločitev, da se bo Notre-Dame vrnila v "zadnjo znano vizualno podobo" pred požarom, je odločna gesta, ki je tako prekrižala načrte "naprednejšim" idejam. Prejšnji mesec je premier Philippe napovedal mednarodni arhitekturni natečaj, na katerem naj bi izbrali biro, ki bi na novo postavil ‒ in morda preoblikoval? ‒ v požaru uničeni stolp, ki je bil del katedrale od 19. stoletja. (Sam stolp je bil dodan v obnovitvenih delih osnovne strukture, ki je stara 850 let). Visok je bil 90 metrov ter narejen iz lesa in svinca.

(Pre)optimistična časovnica?

Načrt za restavracijo katedrale predvideva, da bodo dela končana do leta 2024, ko bo Pariz gostil poletne Olimpijske igre; predsednik Emmanuel Macron je napovedal celo, da bo popolna obnova končana v petih letih. V aprilu je izjavil celo, da bo nova Notre-Dame "še lepša" od dosedanje.

Macronove obljube sicer pri vseh niso naletele na topel sprejem: nekateri strokovnjaki so ga obtožili, da s praznimi obljubami nabira politične točke, češ da temeljita obnova v tako kratkem času ni mogoča. Izvedenec za to področje Frédéric Létoffé pravi, da je bolj realna ocena "nekje med deset in petnajst let".

Takole je bila notranjost katedrale videti še pred dvema tednoma, 15. maja. Foto: AP

Najnovejša različica zakona o Notre-Dame umika klavzulo, ki je dajala vladi pooblastilo, da preglasi urbanistične, okoljevarstvene in s kulturno dediščino povezane regulacije, ki bi lahko oteževale obnovo. Zaradi vseh teh sprememb zakon še ne bo stopil v veljavo, dokler ga ne potrdita tako državni zbor kot senat.

Senatov predlog zakona predvideva tudi nacionalni fond za obnovo pod nadzorom predsednika Macrona. Stroka ocenjuje, da bo skupna cena del presegla milijardo dolarjev.