Zasedanja se iz Slovenije udeležuje državna sekretarka Tanja Kerševan Smokvina.

Več kot 850 let staro gotsko katedralo je 15. aprila zajel požar, v katerem se je zrušil osrednji stolpič, ki je s padcem povzročil manjšo luknjo v oboku prezbiterija. Obok se je udrl še na dveh mestih, kljub veliko slabšim pričakovanjem pa sta se razmeroma dobro ohranili znameniti rozeti severnega in južnega kraka prečne ladje. Foto: Reuters

Udeleženci so na srečanju na povabilo francoskega predsednika Emmanuela Macrona, francoskega ministra za kulturo Francka Riesterja in državne sekretarke za evropske zadeve na francoskem ministrstvu za zunanje zadeve Amelie de Montchalin.

V slovenski delegaciji sta poleg vodje delegacije Tanje Kerševan Smokvina še slovenski veleposlanik v Franciji Andrej Slapničar in vodja kabineta ministrstva za kulturo Peter Bohinec, so sporočili z ministrstva.

Slovenija na zasedanju predstavlja svoje dosedanje izkušnje mednarodnega sodelovanja ob nesrečah, ki so prizadele kulturno dediščino. Podprla bo prizadevanja za vzpostavitev evropskega mehanizma varovanja ogrožene dediščine.

Slovenija lahko pomaga z lesom in znanjem

Slovenski predstavniki bodo poudarili, da mora pomoč priti nemudoma, da mora biti zagotovljena ne glede na lastništvo ter da mora biti strokovno vodena in podprta. Izpostavili bodo tudi pomen preventive. Podprli bodo poziv k oblikovanju nabora strokovnjakov različnih profilov, ki bi lahko bili odzivni v konkretnih primerih, ob čemer bodo opozorili tudi na pomen vključitve mladih, bodočih strokovnjakov.

Franciji bo slovenska odprava obljubila tudi pripravljenost za pomoč pri rekonstrukciji katedrale Notre-Dame z materialom - lesom in strokovnim znanjem, so še zapisali na ministrstvu.