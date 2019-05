Predstava Gledališke šole Prve gimnazije maribor Maus je nastala po motivih slavnega istoimenskega stripa Arta Spiegelmana na temo holokavsta. Foto: Matej Maček

Strokovne komisije so podelile sedem nagrad vizionarjev za gledališko in glasbeno ustvarjanje ter dva za fotografijo, so sporočili organizatorji.

Nova Gorica je ponovno gostila festival Vizije, ki združuje številna področja mladinske kreativnosti. V treh festivalskih dneh se je na različnih lokacijah zvrstilo deset gledaliških predstav in šest glasbenih skupin, Rotunda SNG Nova Gorica pa je gostila fotografsko razstavo z naslovom Spomini.

Žirija, v kateri so bili Jure Ivanušič, Mare Bulc in Jernej Vene, je podelila devet nagrad oziroma vizionarjev. Za najboljšo predstavo v celoti je vizonarja dobila Gledališka šola Prve gimnazije Maribor s predstavo MAUS, ki je po mnenju žirije predstava, ki te čustveno pretrese in racionalno zadane.

Vizionarja za kolektivni odrski nastop je dobila skupina Čebelice z društva Gledališče Glej Ljubljana s predstavo Iz kokona. Po oceni žirije nastopajoči v predstavi dihajo kot eno telo in odlično prehajajo med čustvenimi stanji v prizorih.

Za najboljši igralski tandem sta nagrado dobila Borut Petrović in Jakob Šfiligoj za igro v predstavi V našo skuto ne pojdejo Amaterskega mladinskega odra SNG Nova Gorica.

Predstava Iz kokona je po mnenju žirije odličen prikaz sodobne družbene in osebne izpraznjenosti, praznine današnjega sveta. Foto: Matej Maček

Vizionarja za dramaturgijo in priredbo je prejela Lana Krmelj za predstavo Nora, v izvedbi Gledališča Druga scena II. gimnazije Maribor. Žirija je ob podelitvi dejala, da gre za samosvojo in svežo priredbo Ibsnove klasike in da je ustvarjalka iz kompleksne in uprizoritveno zahtevne drame "Nora" uspela izluščiti glavne premise dramske predloge v enourno uprizoritev, v kateri ob osnovni zgodbi doživimo pristno občutje in psihološko kompleksnost protagonistov.

V kategoriji za najboljšo lutkovno animacijo je vizionarja prejela predstava Voda lutkovne skupine Zrna/Krožnik iz Slovenske Bistrice. Predstavo po mnenju sodnikov odlikuje preciznost animiranja, ki med drugim samo z dvema dimenzijama ustvari popolno iluzijo tridimenzionalnega prostora.

Ice on fire so prejemniki vizionarja za rockovsko skupino. Foto: Nika Rožanc

Lana Hrvatin je žirijo prepričala z "doživetim odrskim nastopom ter prijetno in božajočo barvo glasu" tako pri avtorskih skladbah kot pri priredbah.Foto: Matej Maček

Rock skupina Ice on fire iz Hinj pri Žužemberku pa je prejela vizionarja za najboljšo rockovsko skupino, ki žirijo prepričala z izredno izpiljenim in dovršenim nastopom ter z avtorsko inventivno in aranžmajsko dodelano glasbo. Vizionarja za najboljši vokal pa je prejela Lana Hrvatin iz skupine LE FAM iz Šmarij pri Kopru, ki je prepričala z doživetim odrskim nastopom.

Nagrado za najboljšo fotografijo sta prejeli Romina Kovačič in Ana Skobe.

Predsednik komisije Jure Ivanušič je ob zaključku festivala dejal, da ga razveseljuje dejstvo, da je bilo na festivalu veliko predstav z aktualnimi tematikami, kot so migranti, nestrpnost in izgubljenost posameznika v sodobnem svetu. Kot je dejal, ga veseli dejstvo, da so predstave na zelo dobri ravni, dramaturško in režijsko drzne in da mladi ohranjajo romantiko teatra in da so predani kolektivni igri.

Festival poteka v okviru Tedna ljubiteljske kulture v organizaciji Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in zdaj že tradicionalno v mesecu maju v Novo Gorico privabi številne ljubitelje umetnosti, ki cenijo tudi samosvojo mladinsko in ljubiteljsko ustvarjanje.