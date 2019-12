Arhitektka in oblikovalka je članica ožje delovne skupine za pripravo prijavnega gradiva za kandidaturo tega mesta za evropsko prestolnico kulture (EPK) za leto 2025, ki ga bodo danes iz Lendave odpeljali v Ljubljano.

V Lendavi poudarjajo, da so edina kandidatka, ki bo program izvajala v štirih državah in osmih regijah, ter da so njihovi dogodki že zdaj mednarodni, kar je njihova realnost in velika prednost. Foto: Občina Lendava

Vsebina gradiva sicer seveda ostaja skrivnost, na današnji predstavitvi pa so povedali, da bi Lendava z nazivom EPK veliko prispevala na vseh področjih v ožjem in širšem prostoru. Evropa pa bi z izborom najmanjše kandidatke do zdaj pokazala, da ji je mar tudi za majhne oziroma najmanjše ter da so vsa mesta enako pomembna pri ohranjanju Evrope in evropske ideje, so še ocenili v delovni skupini.

"Imamo marsikaj, kar v velikih mestih manjka."

V odboru delovne skupine so poleg Katjuše Kranjc in župana Janeza Magyarja bili še Rok Petje z zavoda za turizem in razvoj Lendava ter Tanja Šimonka, vodja oddelka za družbene dejavnosti občine Lendava, pridružili pa so se jim še Matej Fišer, Janez Balažic in Peter Tomaž Dobrila.

Kandidature za EPK 2025

"Goli in bosi" začeli od začetka

"Imamo marsikaj, kar v velikih mestih manjka, in to bi radi delili, obenem pa opozorili, za kaj smo prikrajšani, da veliki prisluhnejo majhnim," je še dejala Katjuša Kranjc in dodala, da so kljub majhni ekipi pripravili dobro prijavo, a da ne bi uspeli brez pomoči številnih Lendavčanov, živečih doma ali po svetu. Pomagali so tudi tisti, ki jim je po njenih besedah mar za Lendavo, in tako so skupno prispevali več kot 50 mnenj in idej.

Župan Magyar je spomnil na začetek leta, ko so jih zapustili dotedanji nosilci projekta in so ostali brez vsakega dokumenta, goli in bosi, kot je dejal, in začeli od začetka. "Pozvali smo ljudi, domače in iz tujine, odzvali so se številni in se poistovetili z Lendavo. Izbrali smo vsebine in z veseljem so se nam priključili ali nas podprli, saj lahko le skupaj dosežemo preboj in s tem malim mestom Evropi pokažemo, kaj imamo," je dejal župan, prepričan, da množična podpora pomeni, da so na pravi poti in da je Lendava sposobna postati nosilka naziva EPK.

Kapital, ki ga konkurenti nimajo

V Lendavi poleg Slovencev živijo Madžari, Hrvati, Romi in Srbi. Njihovo sožitje in sodelovanje je po Magyarovem mnenju zavidljivo tako v Sloveniji kot v EU. "To moramo pokazati, da združujemo veliko - na vse strani, prek meja. To je kapital, ki ga naši konkurenti nimajo," je še povedal lendavski župan.

Kandidaturo Lendave so med drugimi podprli hrvaška Medžimurska županija, madžarska Zalska županija, avstrijska Radgona, svet pomurske regije, Državna slovenska samouprava na Madžarskem in Zveza Slovencev na Madžarskem, Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost, Hrvaško kulturno društvo Pomurje, občine Murska Sobota, Čakovec in Zalaegerszeg. Sicer pa bosta v letu, ki prihaja, naziv EPK nosila Reka na Hrvaškem in Galway na Irskem.