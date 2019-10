Piran je vodilna občina skupne kandidature štirih obalnih občin, ki jo za ta naziv pripravljajo z imenom Piran-Pirano 4 Istria 2025. Druge tri, Koper, Izola in Ankaran, bodo o tem še glasovale.

Sodelujoče občine se spogledujejo z možnostjo, da bi k sodelovanju v projektu povabile čezmejne partnerje iz Italije in Hrvaške. Foto: MMC RTV SLO

Kot je povedal tiskovni predstavnik Občine Piran Bruno Kuzma, je bila kandidatura za EPK že potrjena v sklopu proračuna. Potrditev občinskih svetnikov je po njegovih besedah dodatek, ki izraža jasno voljo do tega projekta, ni pa pogoj za samo kandidaturo.

"Ko se bo izbiral kandidat za EPK za 2025, potrditev svetnikov ni potreben pogoj, ampak dobra popotnica, ki jo upoštevajo. Gotovo bi bilo slabše, če tega ne bi mogli napisati v kandidaturno knjigo. Smo pa zelo veseli, da so projekt, ki ga vodi župan Đenio Zadković, vsi potrdili," je dejal Kuzma. Piranski svetniki so bili po njegovih besedah prvi, ki so glasovali o kandidaturi, v drugih treh občinah se bodo o tem še izrekli.

Skupaj močnejši v promociji kot ločeno

Župani vseh štirih obalnih mest so se na pobudo piranskega župana srečali marca letos in izrazili željo po večjem sodelovanju na področju kulture. Za prijavo kandidature za EPK 2025 so se odločili iz želje po skupni promociji kulturnih dejavnosti kot enotne čezmejne destinacije kulturnega turizma evropske razsežnosti. Po proučitvi možnosti skupne prijave so poleti podpisali pismo o nameri, s čimer je namera o skupni kandidaturi za EPK postala uradna.

4: "for" ali "four"

Piran in partnerska mesta se nameravajo prijaviti z imenom Piran-Pirano 4 Istria 2025. Številka 4 predstavlja štiri obalna mesta, v angleščini pa lahko pomeni tudi "za". Ime tako lahko pomeni Piran-Pirano za Istro 2025. Ožjo delovno skupino za pripravo kandidature vodi zunanja strokovna sodelavka Martina Gamboz, poleg nje pa aktivno sodelujejo tudi drugi domači in tuji strokovnjaki.

Odprta vrata tudi za Trst in Pulj

Kandidatura želi presegati meje, zato po besedah Kuzme upajo, da se bosta projektu pridružila tudi Trst in Pulj oziroma Italija in Hrvaška, če ne dejansko, pa vsaj na simbolni ravni.

EPK je najpomembnejša pobuda Evropske unije na področju kulture. Naziv vsako leto nosita dve evropski mesti iz različnih držav. Kandidaturo za leto 2025, ko ga bosta nosili mesti v Sloveniji in Nemčiji, je napovedalo šest mest, poleg Pirana še Nova Gorica, Ljubljana, Kranj, Lendava in Ptuj. Rok za oddajo kandidature je 31. december 2019.