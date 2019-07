Foto: Reuters

Ameriška igralka je sprva zavrnila, da bi s prvo ekipo nastopila v oživitvi kultne TV-serije iz 90. let preteklega stoletja. Premislila si je po smrti nekdanjega soigralca v seriji Luka Perryja.

Poklon Luku Perryju

"Kot del njegove filmske družine sem začutila, da je za vse pomembno, da se združimo in se mu poklonimo," je razložila pomembnost svojega sodelovanja v ponovnem snemanju serije, ki je njo in preostalo ekipo mladih igralcev v 90. letih transformirala v popikone. Napovednik za t. i. reboot nadaljevanke si lahko ogledate v spodaj pripetem videu. Serija bo na televiziji Fox v prenovljeni različici na ogled od 7. avgusta z naslovom BH90210.

Shannen Doherty bo v novi produkciji serije oživila lik Brende Walsh. Luke Perry je sicer slovel po vlogi Brendinega fanta, uporniškega Dylana McKaya. Serijo so začeli vrteti leta 1990, snemali pa so jo deset let. Nanizanka Beverly Hills še danes velja za eno najbolj gledanih serij vseh časov, izjemen uspeh sta ji prinesli poglobljeno predstavljanje in obravnavanje težav resničnih najstnikov, ki poprej niso imele mesta na televiziji: to so bile denimo aids, najstniška nosečnost in motnje hranjenja.

Perry je umrl 4. marca letos za posledicami možganske kapi. Prav tistega dne je televizija Fox napovedala obnovitev serije, ki je z okrajšanim imenom znana kot BH90210. Shannen Doherty pravi, da se je po soigralčevi smrti odločila, da bo kljub začetnim zadržkom v seriji vendarle nastopila: "Čutila sem, da bo to predstavljalo poklon njemu in spominu nanj ter temu, kaj je predstavljal svojim oboževalcem in vsem nam."

Tudi v seriji Riverdale

Shannen Doherty naj bi kot gostja zaigrala tudi v televizijski seriji Riverdale, v kateri je prav tako nastopal Perry. V kateri vlogi, še ni znano. 48-letna igralka je novico naznanila prek Instagrama, skupaj s fotografijo, na kateri sta s pokojnim igralcem, ki jo lahko vidite ob strani. Ob fotografiji je zapisala: "V izjemno čast mi je, da se bom Luku poklonila v Riverdalu."