Novi film iz franšize Izganjalci duhov v kinematografe prihaja leta 2020, ni pa še znano, ali se v igralsko zasedbo vrača kateri od še živečih članov prvotne posadke. Dan Aykroyd, ki je bil tudi soscenarist izvirnika, je že dalj časa skušal doseči snemanje novega filma, a po trenutno znanih podatkih je projekt režiserja Ivana Reitmana čisto ločen od njegovega. Foto: Reuters

Studio Sony je menda dolga leta skušal posneti še tretji film, v katerem bi tako ali drugače združili večino prvotne igralske zasedbe - a največja ovira za te načrte je bil po različnih poročilih sodeč vedno Bill Murray. Do neke mere je vseeno popustil, saj je leta 2016 v Feigovem filmu (z žensko osrednjo igralsko zasedbo) odigral epizodno vlogico.

V teh dneh se Murray mudi v Cannesu, kjer pomaga promovirati otvoritveni film festivala, The Dead Don't Die Jima Jarmuscha. Pogovor je nanesel tudi na temo Izganjalcev duhov in igralec je za revijo IndieWire potrdil, da bi bil pripravljen nastopiti v novem filmu, in pojasnil: "Ta franšiza je plačala univerzitetno izobrazbo za mojega sina".

Vajeti prevzema Reitman mlajši

Potrjeno je že, da bo Ivan Reitman (sin Johna Reitmana, režiserja prvih dveh filmov o Izganjalcih duhov) režiral skrivnosten nov film za isto franšizo, o katerem ne vemo še ničesar, prihaja pa v naslednjem letu. Zdaj je Murray očitno potrdil, da ne bi imel nobenih zadržkov pred sodelovanjem z novo ekipo.

"Posneli smo prvi filmi, mi smo skrbniki te reči. Dober izdelek je in res ga je bilo zabavno snemati. To je čisto kompetenten film, v katerem je pač par duhovitih elementov." Odločilni faktor pa je bil od nekdaj njegov odnos z ekipo: "Čudoviti ljudje so - Danny [Ackroyd], Ernie [Hudson], Harold [Ramis], Rick Moranis, Annie Potts - res kul ljudje, ki so imeli dobre kariere. Lepo ravnajo z drugimi. Razumejo, kaj pomeni biti igralec. To je vsestransko sodelovanje."

Zamera do studia Sony

Je pa Murray posebej poudaril, da dobri odnosi s kolegi ne pomenijo nujno tudi dobrega odnosa s korporacijo, ki vse skupaj financira. "Odnos, ki sem ga imel s sodelavci, ni nujno tak kot odnos, ki ga imam s Sonyjem. Dolga leta so govorili, da ne morejo posneti še enih Izganjalcev duhov, ker Bill Murray noče pristati na spremembo pogodbe iz leta 1984. No, res nikoli nisem pristal. In veste kaj? Vseeno so posneli še en film."

Bill Murray se je kljub tej zameri za hip pojavil v novih Izganjalcih duhov (2016) - po lastnih besedah predvsem zaradi prijateljstva z zvezdnicama Kate McKinnon in Melisso McCarthy. "Vlogo sem sprejel samo zato, ker so me prosili. Vedel sem, da bi zavrnitev sporočala, da filma ne podpiram. Rekel sem si, da ga bom podprl, ker podpiram njih kot ljudi."

Murray je znan kot šaljivec. Takole je poziral na tiskovni konferenci v Cannesu. Foto: Reuters

Lahko s Coppolo ponovita magijo Zgubljenega s prevodom?

Mimogrede, že čez nekaj tednov se začne snemanje novega filma režiserke Sophie Coppole, On The Rocks, v katerem ima vlogo tudi Murray. To je njun prvi skupni celovečerec po uspešnici Zgubljeno s prevodom (2003), ki je za njiju oba pomenila prelomno točko v karierah. Od takrat naprej je Murray znanj po malce bolj alternativnih projektih, kot je bila franšiza o nadnaravnih spakah iz osemdesetih.

Filmi po generičnih formulah

Prezira do novodobnih prijemov filmske industrije Murray ne skriva. "Veliki studio imajo zdaj svoje računalniško generirane metode dela in recepte. Mislim, da dejansko pogledajo, koliko sledilcev na Twitterju ima vsak med nami, in podobno. Mislim, da to resnično je faktor, ampak ker nimam nobenih sledilcev na Twitterju, nisem rentabilna oseba v njihovem svetu. Velika črna pika za film sem."