Kristina Grozeva in Petar Valchanov s hčerko. Foto: EPA

Najvišjo nagrado 54. mednarodnega filmskega festivala v čeških Karlovih Varih, kristalni globus, je prejela drama The Father (Oče) bolgarskih režiserjev Kristine Grozeve in Petarja Valchanova, intimna družinska drama o težavah pri povezovanju z bližnjimi.

Film Lara v režiji nemškega režiserja Jan-Oleja Gersterja in po scenariju slovenskega režiserja, scenarista in pisatelja Blaža Kutina pa je bil na letošnjem festivalu oklican za "drugi najboljši film", so organizatorji sporočili na Twitterju. Nagrado za najboljšo igralko v njem je prejela nemška igralka Corinna Harfouch.

Spomin na sanje o slavi na 60. rojstni dan

Film pripoveduje o ženski, ki na svoj 60. rojstni dan ob spremljanju sina, znanega pianista, ki se predstavlja na slavnostnem koncertu, ocenjuje svoje življenje in se spominja neizpolnjene želje, da bi tudi sama postala slavna pianistka. Izven nabora glavnih priznanj je Lara dobila še nagrado ekumenske žirije.

Ko so leta 2006 v Cannesu na filmskem festivalu Kutina nagradili v posebnem programu za najboljši scenarij (še neposnetega filma) v avtorstvu mladih do 35 let, so v žiriji zapisali, da je njegovo delo "lep primer sodobnega evropskega filmskega ustvarjanja in delo zelo nadarjenega cineasta, ki izpričuje globoko občutljivost in izjemen dinamizem".

Nemški režiser Jan-Ole Gerster je bil nagrajen za film Lara. Foto: EPA

Kutinov celovečerni režijski prvenec Nikoli nisva šla v Benetke je imel svetovno premiero v tekmovalni sekciji mednarodnega filmskega festivala leta 2008 v Sarajevu. Predvajali so ga na številnih festivalih po svetu, prejel je tudi posebno priznanje žirije na filmskem festivalu Cape Winelands 2009 v Južni Afriki.

Med nagrajenci tudi Tim Mielants in Milan Ondrik

V Karlovih Varih so včeraj podelili še vrsto nagrad. Nagrado za najboljšega režiserja je dobil flamski režiser Tim Mielants za film Patrick, družinsko dramo o posebnostih ljudi in o zadovoljstvu nad samim sabo. Nagrado za najboljšega igralca pa je prejel slovaški igralec Milan Ondrik za vlogo v filmu Let There Be Light slovaškega režiserja Marka Škopa.

Festival v Karlovih Varih je eden najstarejših evropskih filmskih festivalov. Na njem vsako leto prikažejo okrog 200 filmov. V glavnem tekmovalnem programu se je za najboljši film potegovalo dvanajst del, med njimi celovečerec Polsestra slovenskega režiserja Damjana Kozoleta, ki je na tem festivalu leta 2016 slavil kot režiser filma Nočno življenje.