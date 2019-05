Do zdaj Netflix ne namerava bojkotirati države, kjer snemajo priljubljeno serijo Stranger Things, vendar je Sarandos za Variety povedal, da se ti načrti lahko spremenijo, ko bo zakon v veljavi. Foto: IMDb

Novi zakon so poimenovali "heartbeat law" (zakon srčnega utripa), ker prepoveduje splav, takoj ko je mogoče zaznati srčni utrip. Zakon je prejšnji teden podpisal republikanski guverner Georgie Brian Kemp, veljati naj bi začel 1. januarja 2020. Po sedanjem zakonu imajo ženske pravico do splava do 20. tedna nosečnosti.

Filmska industrija se je odzvala aktivistično

Zakon je potrdila republikanska večina državnega kongresa. Nasprotniki novega zakona protestirajo, odzvali so se tudi različni filmski ustvarjalci in se zavezali, da po sprejetju zakona ne bodo več snemali ali kako drugače sodelovali z zvezno državo. Odprto pismo, naslovljeno na zakonodajno telo Georgie, je podpisalo več kot 50 igralcev, tudi Gabrielle Union, Mia Farrow, Don Cheadle, Amy Schumer, Patton Oswalt in Sean Penn. Napovedali so, da bodo nehali delati v Georgii, ko oz. če zakon začne veljati. Igralka in aktivistka Alyssa Milano pa je denimo pozvala ženske k protestom skozi spolno vzdržnost, dokler zakona ne odpravijo.

Filmske in televizijske produkcije so samo lani državni blagajni Georgie skupno plačale 2,7 milijarde dolarjev, tam so namreč posneli filme Črni panter in Igre lakote ter serije Insatiable, Stranger Things in Živi mrtveci.

Pravni boj zveze ACLU

Ameriška publikacija Variety je tako ta teden vsem velikim produkcijskim studiem poslala vprašanje, kaj nameravajo storiti v prihodnje. Edini studio, ki se je odzval, je Netflix. "V Georgii obstaja veliko žensk, ki sodelujejo pri naših produkcijah, in njihove pravice, skupaj s pravicami milijonov drugih, bodo s tem zakonom strogo omejene," je za Variety povedal Ted Sarandos, Netflixov programski direktor. "Zato bomo na sodišču sodelovali z ACLU-jem (Ameriška zveza državljanskih svoboščin) in drugimi pri boju proti zakonu." Netflix ni navedel drugih podrobnosti o tem, kako nameravajo prispevati k pravnemu boju zveze ACLU.

Do zdaj Netflix ne namerava bojkotirati države, kjer se snemajo priljubljeno serijo Stranger Things, vendar je Sarandos za Variety povedal, da se ti načrti lahko spremenijo. "Glede na to, da zakonodaja še ni bila implementirana, bomo tam nadaljevali snemanje," je dejal Sarandos, "obenem pa podpiramo partnerje in umetnike, ki so se odločili, da tam ne bodo več snemali". "Če bi zakon kdaj začel veljati, bi znova razmislili o celotni naložbi v Georgii."

Režiserka Reed Morano, znana po TV-seriji Deklina zgodba, je bila prva, ki je naznanila, da njene nove TV-serije The Power, ki nastaja pri Amazonu, ne bodo več snemali v Georgii. Vendar pa se Amazon kot studio še ni opredelil, ali bo ta praksa veljala za vse njihove projekte.