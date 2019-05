Protestov v ZDA se je udeležilo več tisoč ljudi. Foto: Reuters

Namen zakonodajnih teles v ameriških zveznih državah Alabama, Arkansas, Georgia, Kentucky, Misuri in Ohio imajo namen razglasiti zarodek za državljana z vsemi pravicami na čelu s pravico do življenja.

Zaporne kazni zdravnikom

Georgia je sicer v svojem predlogu zakona dovolila izjemo v primeru posilstva ali incesta. V drugih državah pa so izjeme dovoljene, le če je ogroženo življenje nosečnice. Najstrožji zakon na tem področju so sicer pred dnevi sprejeli v Alabami, kjer zdravnikom, ki bi ne glede na trajanje nosečnosti opravili splav, grozi 99 let zapora. Misuri zdravnikom za kršitve grozi s 15 leti zapora.

Vse omenjene države so že omejile pravico žensk do splava, kolikor jim je dopuščala odločitev vrhovnega sodišča v primeru Roe proti Wade iz leta 1973, s katero so Američanke dobile pravico do splava po vsem ozemlju ZDA. Splav se lahko izvaja le na posebej določenih klinikah, ki pa jih je zelo malo.

Protestniki: Ne boste nas kaznovali

Ameriški predsednik Donald Trump se je izrekel proti plavu, kljub temu pa se mu zdi, da so nekatere zvezne države sprejele prestroge osnutke zakona, kot je prepoved splava v primeru incesta in posilstva. Foto: Reuters

"Ne bomo jim dovolili, da našo državo vrnejo v preteklost," je dejala ameriška senatorka slovenskega rodu Amy Klobuchar, ki je na shodu v Washingtonu med drugim že napovedala predsedniško kandidaturo leta 2020. Drugi predsedniški kandidat demokratov Cory Booker je ob tem pozval množico, "naj prebudi še več ljudi, da se pridružijo protestu".

Proteste proti sprejetim osnutkom zakona so organizirale skupine za pravico do splava, kot so: American Civil Liberties Union, NARAL Pro-Choice America, Planned Parenthood Action Fund. Protestniki pred vrhovnim sodiščem so nosili transparente 'Ne boste nas kaznovali' in 'Zaščitimo varen, zakonit splav'.

Republikanski predsednik ZDA Donald Trump je sicer javno izrazil svoje stališče, da nasprotuje splavu, in poudaril, da se mu zdijo sprejete omejitve v Alabami kljub vsemu prestroge, saj ne dovoljujejo splava v primeru incesta in posilstva. "To je začetek vojne Donalda Trumpa proti ženskam. Če si želi to vojno, naj jo ima, a jo bo izgubil," pa je dejala demokratska senatorka Kirsten Gillibrand, ki bo prav tako kandidirala za predsednico države.

Na sodišču bi zakon lahko padel, vendar ...

Vsi ti zakoni bodo predvidoma padali na zveznih sodiščih, kar predlagatelji pričakujejo. A obenem upajo, da jim bo nova konservativna večina na vrhovnem sodišču pomagala prepovedati splav. Ameriški pravni strokovnjaki sicer opozarjajo, da morda ne bo tako preprosto, saj vrhovno sodišče ZDA nerado odpravlja lastne odločitve, razen če nastanejo nove okoliščine z novimi argumenti in novimi dejstvi.

Republikanci so že do zdaj vztrajno izgubljali podporo volivk, s podobnimi zakoni pa tvegajo, da se selitev žensk k demokratom pospeši, in to pred splošnimi volitvami prihodnje leto. Vsi omenjeni zakoni so bili sprejeti z veliko večino glasov moških.