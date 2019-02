Naslovno junakinjo Greyevo igra Ellen Pompeo, ki je letos podpisala 20-milijonsko letno pogodbo in s tem postala najbolje plačana televizijska dramska igralka. Foto: IMDb

Talente v belem je za televizijsko hišo ABC leta 2005 ustvarila Shonda Rhimes, ki je pozneje zasnovala še dve izjemno uspešni seriji, politični triler Škandal in odcepek Talentov z naslovom Zasebna klinika.

V središču 15-sezonske zgodbe so zdravnica Meredith Grey, kirurški pripravniki in kirurgi v seattelski bolnišnici Grey Sloan, kjer se jim služba in zasebno življenje nenehno usodno prepletata. Naslovno junakinjo Greyevo igra Ellen Pompeo, ki je letos podpisala 20-milijonsko letno pogodbo in s tem postala najbolje plačana televizijska dramska igralka.

Chandra Wilson, ki igra zdravnico Mirando Bailey, bo režirala rekordno 332. epizodo. Foto: IMDb

Prvotno osrednjo igralsko ekipo je sestavljalo devet igralcev, poleg Pompeove so bili to še Sandra Oh, Katherine Heigl, Justin Chambers, T. R. Knight, Chandra Wilson, James Pickens mlajši, Isaiah Washington in Patrick Dempsey. Skozi leta so številni od najbolj priljubljenih likov serijo zapustili. V petnajsti sezoni so od zasedbe iz prve sezone ostali le še štirje liki. Ena izmed vlog, ki je "preživela" vseh 14 let, je lik kirurginje Mirande Bailey, znan po vzdevku Naci. Prav Chandra Wilson, ki zdravnico Bailey igra, bo epizodo rekorderko režirala. Za BuzzFeed je povedala, da je zato "navdušena in zelo počaščena".

38 nominacij za emmyje

Serija sicer velja za eno najbolj priljubljenih, pečat je pustila v popularni kulturi in dobila številne nagrade, vključno z dvema zlatima globusoma za najboljšo televizijsko serijo in petimi emmyji, za katere je bila serija v različnih kategorijah nominirana osemintridesetkrat.

Urgenco so snemali 331 epizod

Doslej je imela med medicinskimi TV-dramami najdaljši staž TV-serija Urgenca, ki je na malih zaslonih kraljevala 15 sezon s skupno 331 epizodami, zadnji del je bil na sporedu 2. aprila 2009. Izvirno jo je predvajala televizija NBC, ustvaril pa jo je romanopisec, scenarist in producent Michael Crichton, sicer tudi avtor Jurskega parka in Izgubljenega sveta. Urgenca ostaja rekorderka v številu emmyjev, prejela je 122 nominacij za emmyja in jih osvojila kar 22.

Greys Anatomy Season 15 Trailer (HD)