Med filmi so za glavni kipec med drugim nominirani Joker, Scorsesejev Irec in Tarantinov Bilo je nekoč ... v Hollywoodu. Med televizijskimi izdelki pa se za naslove najboljših pričakovano potegujejo Majhne laži, Krona in Černobil.

Nominaciji sta si prislužila oba, tako Brad Pitt kot Leonardo DiCaprio, prvi za najboljšo stransko moško, drugi za glavno vlogo. Foto: IMDb

Poleg Jokerja, najnovejšega pogleda na Batmanovega nemezisa izpod taktirke Todda Phillipsa, in Irca, še ene gangsterske drame Maritna Scorseseja, tokrat nastale pod okriljem Netflixa, se za zlati globus za najboljši film potegujejo še ločitvena saga Marriage Story režiserja Noaha Baumbacha, vojna drama Sama Mendesa 1917 in pogled za zidove Vatikana Fernanda Meirellesa The Two Popes.

Medtem ko se globus nasmiha Alu Pacinu, pa se nominacije ni mogle razveseliti še en igralski veteran in redni Scorsesejev sopotnik Robert De Niro. Foto: IMDb

Tarantinov komentar na filmsko industrijo skozi reinterpretacijo resničnih dogodkov s konca 60. let je nominiran v kategoriji muzikala in komedije, ob njem pa še satiričen pogled na drugo svetovno vojno Taika Waititija Zajec Jojo, Dolemite is My Name, kriminalna črna komedija Nož v hrbet in biografska drama o Eltonu Johnu Rocketman.

Največ, to je šest, nominacij, ima ločitvena drama Marriage Story, ki je prav tako nastala v produkciji Netflixa. Med drugim je nominirana za najboljšo celovečerno dramo, za najboljši scenarij, ki ga podpisuje režiser Baumbach, in v kategoriji za originalno glasbo Randyja Newmana. Za glavni vlogi v filmu sta za zlati globus nominirana Scarlett Johansson in Adam Driver, za stransko vlogo pa si je nominacijo prislužila Laura Dern.

Laura Dern je ekipi filma Marriage Story prinesla nominacijo za stransko vlogo, Scarlett Johansson za glavno. S šestimi nominacijami film po številu vodi med letošnjimi nominiranci. Foto: IMDb

Robert De Niro ostal brez nominacije

Kljub lepemu številu nominacij je Baumbach ostal brez tiste za režijo, ki je pripadla režiserjema drugih dveh filmov z največ nominacijami - Scorseseju in Tarantinu. Netflixova produkcija Irec se lahko pohvali tudi z nominacijami za najboljši film v kategoriji drama, za scenarij in pa za igralca v stranskih vlogah, kjer sta nominirana tako Al Pacino kot Joe Pesci. Je pa brez nominacije ostal Robert De Niro v sicer izredno opevani naslovni vlogi.

Po igralske nagrade Leonardo DiCaprio, Brad Pitt in Joaquin Phoenix

Po pet nominacij sta prejela še filma Irec in Bilo je nekoč ...v Hollywoodu. Tarantinov najnovejši film je nominiran še za režijo, za scenarij, igralski nominaciji pa sta si prislužila oba - Leonardo DiCaprio (za najboljšo moško glavno vlogo) in Brad Pitt (najboljšo moško stransko vlogo).

Veliki nagrajenec beneškega filmskega festivala Joker je v igri tudi za režijo in glavnega igralca Joaquina Phoenixa, dobro pa se je odrezala tudi Netflixova drama The Two Popes, zgodbo o konservativnem papežu Benediktu in liberalnemu papežu Frančišku, ki morata najti novo pot Katoliške cerkve, ki je med drugim nominirana za najboljšo celovečerno dramo.

Joaquin Phoenix se je s svojo vsesplošno opevano vlogo Jokerja pričakovano znašel med najboljšimi igralci. Foto: AP

Najboljše z malih zaslonov

Med televizijskimi izdelki so se v peterico najboljših dramskih serij prebile Majhne laži, Krona, Kiling Eve, The Morning Show in Nasledstvo. V kategoriji komedije se za nagrado potegujejo The Kominsky Method, Fleabag, The Politician, The Marvelous Mrs. Maisel in Barry.

Zlate globuse bo 77 podelilo Združenje tujih novinarjev v Hollywoodu, njihov izbor pa velja za precej zanesljive napovedovalce kakšen mesec poznejšega dogajanja na podelitvi oskarjev. Lani je v kategoriji drame slavila Bohemian Rhapsody, Zelena knjiga pa v muzikalu oz. komediji - slednja je nato osvojila tudi oskarja za najboljši film. Tudi igralska oskarjevska četverica Rami Malek, Olivia Colman, Mahershala Ali in Regina King je najprej pospravila svoje zlate globuse. Med režiserji je na globusih slavil Alfonso Cuarón z Romo, februarja pa nato ponovil vajo na oskarjih.

77. podelitev se bo odvila 5. januarja prihodnje leto, večer pa bo povezoval komik Ricky Gervais. Častno priznanje bo združenje podelilo Ellen DeGeneres za njeno 25-letno kariero na ameriški televiziji.