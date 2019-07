Nastopil bo ob 20.00 v Narodni galeriji ob spremljavi komornega godalnega orkestra Slovenske filharmonije.

Avi Avital igra na mandolino, ki jo je posebej zanj izdelal izraelski lutnjar Arik Kerman. Foto: Ljubljana festival

Strastnega glasbenika, ki navdušuje poslušalce po vsem svetu, primerjajo s slovitim kitaristom Andresom Segovio zaradi obvladovanja inštrumenta, pa tudi z violinistom Jascho Heifitzom zaradi izjemne virtuoznosti.

Sam pravi, da je najbolj razburljiv del igranja na klasično mandolino to, da omogoča kreativno svobodo. Ko naroča nova glasbena dela in raziskuje različne glasbene sloge, pravi, da se počuti, kot da odstira nove obraze in odkriva neznane plati tega unikatnega inštrumenta.

Ekskluzivni umetnik Deutsche Grammophon je za znamko posnel že štiri zgoščenke, med katerimi je album Vivaldi iz leta 2015 prejel tudi nagrado ECHO Klassik. Igra na mandolino, ki jo je posebej zanj naredil izraelski lutnjar Arik Kerman.

Na nocojšnjem koncertu, naslovljenem Spoj strun, bo zvok mandoline združen s 14 godalci komornega godalnega orkestra Slovenske filharmonije, zazvenela pa bodo dela Vivaldija, Bacha, Bartoka, Čajkovskega in Tsintsadzeja, napovedujejo na Ljubljana festivalu.