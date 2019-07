Drevišnji koncert The Slavo Rican Assembly se v piranskem Caffe Teatru začne ob 21. uri. Foto: Slavo Rican Assembly Facebook

Jure Pukl bo s svojim triom nastopil v četrtek. Foto: Jure Eržen

Piranski festival bo do nedelje prinesel še koncerte Jureta Pukla Tria, zasedbe Nas3, kvinteta Nine Strnad in predstavitev projekta Senses pozavnista Denisa Breganoviča.

Med Portorikom in Balkanom

Zasedba The Slavo Rican Assembly se se posveča raziskovanju sorodnosti in različnosti med portoriško (in tudi širšo karibsko) ter slovansko-balkansko glasbeno tradicijo, ki ju spaja v iskrivo svežo, emotivno in ritmično nabito glasbeno mešanico. Kot napovedujejo organizatorji, zasedba, v kateri igrata tudi slovenska glasbenika Jan Kus in Žan Tetičkovič, svoje poslušalce vodi na edinstvena glasbena popotovanja.

Improvizacija, interakcija, liričnost ...

Jure Pukl Trio bo na oder Caffe Teatra stopil v četrtek. Zasedbo poleg Pukla na saksofonu sestavljata še kontrabasist Robert Jukič in bobnar Howard Curtis. Izvajajo avtorsko glasbo, ki se napaja iz različnih glasbenih zvrsti. Improvizacija, interakcija, liričnost, izleti v neznano in nenačrtovano pa so skupni imenovalci njihovega izraza.

Nina Strnad Quintet bo mogoče slišati v soboto. Foto: MMC RTV SLO

Podaljšani konec tedna v znamenju džeza

Petek bo dan za zasedbo Nas3, ki preigrava jazz-fusion in jo sestavljajo obalni glasbeniki Teo Collori na kitari, David Morgan na bobnih in Denis Horvat na orglah hammond.

Sobotni večer bo "večer za ljubitelje tradicionalnega, melodičnega džeza", saj bo nastopil Nina Strnad Quintet. Poleg pevke so v kvintetu še saksofonist Jaka Kopač, kontrabasist Nikola Matošič, klaviaturist Gregor Ftičar in že prej omenjeni kitarist Collori.

Festival se bo v nedeljo sklenil z nastopom pozavnista Denisa Breganovič, ki bo predstavil svoj projekt Senses.