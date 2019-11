Borut Pahor je listino o častnem pokroviteljstvu vročil direktorju Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD) Marku Repniku in predsedniku Evropske zborovske zveze - Europa Cantat Carlu Paveseju.

Petje, vtkano v slovensko kulturno tradicijo

Pahor je ob tem izpostavil, da je pokroviteljstvo nad festivalom sprejel z velikim ponosom, prejemnikoma listine pa se je zahvalil, da sta v svojih nagovorih poudarila, kako močno je v slovenski kulturni tradiciji navzoča glasba, predvsem petje.

Repnik se je predsedniku zahvalil za podporo ter izrazil zadovoljstvo in ponos, da je v ljubiteljski kulturi in v JSKD prepoznal dobro delo ter da ceni prisotnost, predvsem pa pomembnost ljubiteljske kulture in svetovni sloves slovenskega zborovskega petja.

Več tisoč glasbenikov z vsega sveta

Predsednik republike Borut Pahor je listino o pokroviteljstvu vročil ob začetku generalne skupščine Evropske zborovske zveze - Europa Cantat, ki jo JSKD gosti od četrtka do sobote.

Srečanje je del priprav na festival Europa Cantat, ki bo potekal bo med 16. in 25. julijem 2021, po predvidevanjih pa se ga bo udeležilo več kot 4.000 raznovrstnih glasbenikov z vsega sveta.

Na dogodku so nastopili člani Vokalne skupine Akademije za glasbo pod vodstvom Sebastjana Vrhovnika, ki so izvedli skladbi Gularja sen tiela jmet in Kresovale tri devojke, so še sporočili iz predsednikovega urada.