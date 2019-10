Kvintet solkanskega saksofonista Boštjana Simona predstavlja avtorske skladbe z nove plošče. Glasba se osredotoča na ločnico med znanim in neznanim, komponiranimi in popolnoma odprtimi zvočnimi krajinami, so sporočili iz Kulturnega doma Nova Gorica.

Kvintet solkanskega saksofonista Boštjana Simona. Foto: Kulturni dom Nova Gorica

"Akustična zasedba dopušča zvočne aluzije na etno tradicije, torej področje znanega, hkrati pa s prijemi sodobne klasične glasbe, kot so uporaba Messiaenovih modusov in aleatorične improvizacije, sega v tradicijam tuje področje."

Torek prinaša brezplačni festivalski koncert zasedbe Winds Aloft - pihalnega kvinteta orkestra Zračnih sil ZDA v Evropi, ki ga poklanja Ameriško veleposlaništvo v Ljubljani.

Uvršča se med uglednejše komorne skupine v Evropi

Petčlanska skupina v klasični zasedbi flavte, oboe, klarineta, fagota in roga izvaja raznolike glasbene stile in se uvršča med uglednejše komorne skupine v Evropi. Sedež ima v zračnem oporišču Ramstein v Nemčiji, nastopa tako za vodstvo ameriške vojske, ameriške veleposlanike, tuje dostojanstvenike in predsednike kot tudi na dogodkih lokalnih skupnosti, piše na spletni strani dogodka.

V sodelovanju z Mandau Jazz Festivalom

V četrtek bo pred goriškim občinstvom zazvenel kvartet glasbenikov iz Italije in Slovenije Quartzite4tet, ta "ekstremno kompaktna, granularna in metamorfna kamnina sestavljena iz kvarcitov," so zapisali organizatorji. V petek v sodelovanju z Mandau Jazz Festivalom iz Zittava v Nemčiji prihaja nemška zasedba Richart Ebert Quartet, ki spretno združuje elemente sodobnega džeza z eksperimentalnimi zvočnimi kolaži. Za seboj imajo več kot 70 koncertov v Nemčiji in Avstriji.

Quartzite4tet: Rok Zalokar, Marko Jugovic, Elvis Homan in Dejan Hudoklin. Foto: Kulturni dom Nova Gorica

Sobotna koncerta sta plod dolgoletnega čezmejnega sodelovanja z društvom Controtempo iz Krmina in festivalom Jazz&Wine of Peace, v Novo Gorico bosta pripeljala italijansko zasedbo Open Area Project, z daljšim nazivom Area - International POPular Group, ki je na sceni vse od 1972 in je ena od najbolj oboževanih skupin, saj z nenavadno lahkotnostjo med seboj poveže in prepleta ljubitelje džeza, progresivnega rocka, etno glasbe, popa in kultivirano sodobno avantgardo.

Novonastali ameriško-norveški trio

Popoldan pa bo prežel novonastali ameriško-norveški trio Murray/Haker Flaten/Nilssen-Love, ki bo nastopil v Vili Vipolže v Goriških Brdih. "Glasba tega bombastičnega ameriško-norveškega tria je tako intenzivna, energična in vznemirljiva, kot lahko pričakujemo od glasbenikov s tako bogato in raznoliko glasbeno podlago," opisujejo pri festivalu.



Vsi koncerti, z izjemo zadnjega v Vili Vipolže, se bodo odvili v Kulturnem domu Nova Gorica.