Največ pozornosti bo namenjene dobitniku glavne nagrade, srbskemu književniku Draganu Velikiću, slovenski avtor v središču je pesnik Esad Babačić.

Posebna kreativnost Dragana Velikića je prav v tem, da njegova besedila ohranjajo dvojnost – literarno in zgodovinsko. Realni elementi so vzeti iz konteksta stvarnosti in na subtilno-igriv način prepleteni med seboj v novo kombinacijo, fiktiven kontekst. V njegov specifično artikulirani literarni horizont vertikalno sekajo različni diskurzivni elementi, kulturnozgodovinski in biografsko-spominski toposi pa dajejo besedilu moč, da vstopa v dialoško interakcijo na relaciji življenje–zgodovina–družba–družina–literatura, je o nagrajencu v utemeljitvi zapisala članica žirije za vilenico Jutka Rudaš. Foto: Milovan Milenković/Vilenica

Vilenica bo med 10. in 15. septembrom povezala 22 literatov iz 15 držav. Vsi se s svojimi besedili v izvirniku ter slovenskem in angleškem prevodu (od tega jih je deset s poezijo in 12 s prozo) predstavljajo v zborniku kot osrednji festivalski publikaciji. Predstavili se bodo tudi na posamičnih literarnih branjih, ki jih organizator, Društvo slovenskih pisateljev skupaj s Kulturnim društvom Vilenica Sežana, pripravlja ob Ljubljani in Krasu še v Kopru, Hrastniku, Kočevju in Trstu.

Prireditev za širše množice

Kot pravi predsednica žirije za nagrado vilenica Lidija Dimkovska, to ni le festival za elito in ni le elitni festival, ampak prireditev za širše množice. "Vedno izbiramo le vrhunska literarna imena. To so avtorji, ki jih lahko bere kdor koli in se veliko nauči od njih," je povedala.

Kot je bilo že znano, namenjajo letošnjo glavno nagrado Velikiću, po mnenju literarne stroke klasiku srbske literature, ki je izjemno priljubljen tudi pri bralcih. Posebna pozornost bo namenjena tudi Babačiću, uporniškemu pesniku s prvinami vzhodnjaškega misticizma, kot ga je označil literarni kritik in urednik Igor Divjak. Prvi dan Vilenice bosta skupaj nastopila v Kopru, Velikić pa se bo v ponedeljek, 9. septembra, posebej predstavil na festivalski uverturi v Ljubljani.

Festival Vilenica, srečanje pesnikov, pisateljev, dramatikov in esejistov iz Srednje Evrope, ki ga Društvo slovenskih pisateljev v sodelovanju s Kulturnim društvom Vilenica organizira na Krasu in drugje po Sloveniji, bo letos potekal od 10. do 15. septembra. Foto: BoBo

Strani antologijske zbirke namenjene italijanski poeziji

Kot je v navadi, bo festival pospremila tudi antologijska zbirka literature izbrane države. Tokrat so v ospredje postavili sodobno italijansko poezijo v knjigi Un filo di seta. Na sami prireditvi jo bodo zastopali pesniki Silvia Bre, Maria Grazia Calandrone, Claudio Damiani in Gian Mario Villalta.

V času poplave avtobiografij

Gostujoči avtorji bodo letos razmišljali na temo Ega in fabule oziroma o avtobiografskem pisanju, ki je v večini literatur v porastu. Lidija Dimkovska pričakuje, da se bodo pogovarjali o tem, ali sploh obstaja avtobiografskost v literaturi ter koliko je pri tem avtobiografskega in koliko avtofikcijskega. Temu so posvetili okroglo mizo Srednjeevropske pobude (SEP), ki bo 11. septembra v Ljubljani.

Tudi tokrat bodo podelili pisateljsko nagrado mlademu avtorju do 35. leta starosti iz držav članic SEP, ki jo letos prejme Ivan Šopov iz Severne Makedonije, ter vileniški kristal. Kdo izmed sodelujočih avtorjev v zborniku ga bo dobil, bo znano na mestu podelitve – 14. septembra v Štanjelu.

Ker je bila Vilenica s projektom Preberi me predano uspešna na razpisu programa EU Ustvarjalna Evropa za projekte sodelovanja, bodo 10. septembra v Ljubljani predstavili oba partnerska festivala – irski festival Cuirt in hrvaški Festival svetovne književnosti. V tem okviru jo bodo obiskali literati iz Kanade, Islandije, Irske in Hrvaške. Med novostmi so organizatorji omenili še nagradno igro Preberi me poleti, ki vabi k branju letošnjih avtorjev.

Letošnja izdaja bo povezala 22 literatov iz 15 držav. Foto: Andrej Kek

Predsednik DSP-ja Dušan Merc meni, da Vilenica s povabljenimi gosti in svojim programom odraža sposobnost slovenske pisateljske in intelektualne elite, kako absorbirati širši prostor, v katerem živimo. "Slovenska družba nujno potrebuje dobre, pametne, normalne in razumljive vplive, ki jo oplemenitijo," je dejal Merc in izrazil prepričanje, da je Slovenija s tem festivalom prepoznavna in enakovredna tako v evropskem kot svetovnem kulturnem prostoru.