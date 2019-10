Foto: Osebni arhiv

Njegovo gostovanje je poteka v okviru izmenjave s festivalom Vilenica, ki septembra gosti avtorja iz Kanade. Festival avtorjev v Torontu je največji in najdlje trajajoči kanadski "festival besed in idej". V enajstih dneh bo združil več kot dvesto udeležencev iz več kot 30 držav za več kot 60 dogodkov. Med njimi so branja, razprave, intervjuji, podpisovanje knjig ter gledališke in glasbene predstavitve.



Med preteklimi dobitniki harbourfronta so tudi svetovno znana imena, kot so Alice Munro, Margaret Atwood (na fotografiji) in Michael Ondaatje. Foto: EPA

Nagrada harbourfront

Na festivalu vsako leto podelijo nagrado harbourfront, vredno 10.000 dolarjev. Tokrat jo prejme kanadski pesnik, urednik in aktivist malih založb Stuart Ross, sicer gost lanske Vilenice. Nagrado od leta 1984 podeljujejo kanadskim avtorjem za prispevek h kanadski literaturi. Med preteklimi dobitniki so sloviti književniki, kot so Alice Munro, Margaret Atwood in Michael Ondaatje.



Babačić bo kot slovenski avtor v središču letošnje Vilenice, ki dobi možnost predstavitve v Torontu nastopil 27. in 28. oktobra - ob pomoči Društva slovenskih pisateljev in Javne agencije za knjigo RS. Med drugim bo bral na Union Station, tretji največji železniški postaji v Severni Ameriki, na kateri se dnevno izmenja 250.000 ljudi.



To se mu zdi "fantastično", saj je ob tem pomislil na film Festival Express Boba Smeatona, dokumentarec o turneji, ki so jo leta 1970 po Kanadi z vlaki državne železnice izvedli nekateri najbolj priljubljeni rock bendi in izvajalci tistega časa, kot so Grateful Dead, Janis Joplin, The Band in Buddy Guy. Za svoj nastop tako pripravlja esej o čakanju, povezanim z železniško postajo, je še povedal pred odhodom.



Predsednica žirije letošnje Vilenice Lidija Dimkovska pravi, da je Babačić vrhunski pesnik, ki je zaznamoval celotno generacijo v slovenski literaturi in še danes vpliva na mlajše avtorje, ker je vnesel urbanost v slovensko poezijo: "Njegova dela so izjemno brezkompromisna. Babačić je avtor punka in piše o ljudeh na robu, zaznamovanih." Dodala je, da se v njegovih delih prepoznavajo tudi bralci izven slovenskega prostora, tudi zato, ker je v njegovi poeziji videti, da ne piše za nagrade temveč predvsem zase in za svoje bralce.

Babačić je začel kot pevec/tekstopisec punk skupine Via Ofenziva. Odtlej je prispeval kolumne za več časopisov, bil novinar slovenske nacionalne televizije in nekaj časa deloval celo kot tekstopisec v marketinški agenciji. Objavil je petnajst pesniških zbirk in nastopil v nekaj filmih. Njegova poezija je bila prevedena v več jezikov, prejel pa je tudi več nagrad, med njimi nagrado velenjica - čaša nesmrtnosti za desetletni pesniški opus, piše na spletni strani festivala.