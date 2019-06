Fran še kot aplikacija, ki bi je bil vesel tudi Primož Trubar

Z enim klikom dostop do več kot 30 slovarjev

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Portal je konec junija zaznal že petdesetmilijonto poizvedbo. Foto: MMC RTV SLO

Jezikovni portal Fran, kjer so zbrani splošni, etimološki, zgodovinski, terminološki in narečni slovarji, je že en teden dostopen tudi kot aplikacija. Na mobilne telefone in tablice si jo je do danes zjutraj preneslo že več kot 3000 uporabnikov.