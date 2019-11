33. prodajna razstava Frankfurt po Frankfurtu bo na ogled do sobote, 16. novembra.Foto: BoBo

Razstava Frankfurt po Frankfurtu v ospredje postavlja knjige s področja družboslovja, naravoslovja, humanistike in umetnosti ter odmevnejša leposlovna dela, ki so zaznamovala preteklo leto. Tokrat bo zastopanih 350 založnikov iz Velike Britanije, ZDA, Italije, Nemčije, Francije, Španije, Rusije, Hrvaške in Srbije.

Med priročniki je letos največ tistih, ki se posvečajo področju kulinarike, turistke, osebne rasti in duhovnosti, zdravja in športa svetovno znanih založnikov. Med strokovnimi deli so v ospredju besedila vrhunskih mednarodnih strokovnjakov s področja naravoslovja in družboslovja. Zastopane so vse največje svetovne založbe in založbe najpomembnejših univerz ter inštitutov. Veliko izbiro so pripravili tudi za tiste, ki jih zanima umetnost.

Posebno mesto je namenjeno nagrajencem in finalistom najpomembnejših evropskih literarnih nagrad, kot so booker, pulitzer in goncourt, ter drugi leposlovni naslovi, ki so zaznamovali preteklo leto. Med razstavljenimi deli bodo tudi odmevnejši naslovi tega leta, na primer Quichotte Salmana Rushdieja, nova zbirka kratkih zgodb in esejev Grand Union Zadie Smith, angleški prevod romana Serotonin Michela Houellebecqa, novi roman Machines Like Me Iana McEwana ter Murakamijev Killing Commendatore.

Med drugim so razstavljeni romani v angleščini, nemščini, italijanščini, španščini, francoščini, ruščini, hrvaščini in srbščini. Foto: BoBo

Prelistati je mogoče še po novostih s področja jezikoslovja in lingvistike, predvsem nove izdaje priročnikov za učenje tujih jezikov ter slovarjev. Razstavljena so romaneskna dela v angleščini, nemščini, italijanščini, španščini, francoščini, ruščini, hrvaščini in srbščini bodo razstavljena še dela slovenskih avtorjev, ki so v preteklem letu izšla v tujih jezikih, na primer hrvaška prevoda prvenca Ivane Djilas Hiša in večkrat nagrajenega dela Jasmina B. Freliha Na/pol, italijanski prevod s kresnikom nagrajene knjige Belo se pere na devetdeset Bronje Žakelj, francoski prevod romana In ljubezen tudi Draga Jančarja, hrvaški prevod Kronosove žetve Mojce Kumerdej.

Letošnji Frankfurt po Frankfurtu je knjigarna Konzorcij nadgradila v sodelovanju s Fundacijo Brumen. Tako bodo v izložbi na ogled nagrajena dela z 9. bienala slovenskega oblikovanja v kategoriji publikacije, oblikovanje pa bo osrednja tema spremljevalnih dogodkov - srečanj z oblikovalci in okrogle mize z naslovom Oblikovanje, dodana vrednost?