Drago Jančar je eden najbolj prevajanih slovenskih pisateljev. Foto: BoBo

Delo, ki ima v nemškem prevodu naslov Wenn die Liebe ruht, je izšlo pri münchenski založbi Carl Hanser. Na ORF-ovi oktobrski lestvici je slovenski pisatelj prehitel madžarsko avtorico Terezio Mora, ki piše v nemščini in živi v Berlinu, ter mlado dunajsko pisateljico Raphaelo Edelbauer.

Terezio Mora so na seznam uvrstili z delom Auf dem Seil, Raphaelo Edelbauer pa z delom Die flüsslicher Land, s katerim je nominirana za nemško in avstrijsko knjižno nagrado. Lestvica avstrijske radiotelevizije ORF ima več kot deset let dolgo tradicijo, vsak mesec pa jo objavljajo, da bi svojim uporabnikom olajšali raziskovanje knjižnega trga, na katerem letno izide 90.000 knjižnih del.

Leta 2015 se je Drago Jančar na decembrskem seznamu znašel z večkrat nagrajenim delom To noč sem jo videl, tokrat pa mu je ORF-ovo priporočilo prinesel roman In ljubezen tudi.

Knjiga, ki je leta 2017 izšla pri založbi Beletrina, je pisatelju prinesla nagrado kresnik za najboljši roman leta. Jančar je zgodbo ponovno postavil v čas, ko v svetu zavlada sovraštvo, kraj dogajanja pa je njegov domači Maribor. Tudi tokrat se zgodba odvija v času druge svetovne vojne, v okupiranem Mariboru, kjer se med naraščanjem nasilja, med uporniki v pohorskih gozdovih, v koncentracijskem taborišču na severu Evrope in med povojnim prevzemanjem oblasti v štirih poglavjih odvijajo zgodbe ljudi, ki so v tej zgodovinski blodnjavi človeštva nasilniki, žrtve ali oboje hkrati.

To so zgodbe ljudi, ki skušajo ubraniti vsak svojo ljubezen pred nesmislom zla in porazom človeškega dostojanstva. Toda tudi ljubezen se ob vsej svoji moči skrha in duh utrudi, kot je zapisano v neki Byronovi pesmi, ki jo veliko let po tragičnih dogodkih bere ena od junakinj, ko po naključju vzame v knjigarni knjigo s police, so o delu zapisali pri založbi.

Eden najpomembnejših slovenskih literatov je za svoje delo prejel vrsto domačih in mednarodnih nagrad, med drugim Prešernovo nagrado in nagrado Prešernovega sklada, evropsko nagrado za kratko prozo, Herderjevo nagrado za literaturo in nagrado Jeana Ameryja za evropsko esejistiko.