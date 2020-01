Izvod bo, preden se poda na dražbo, potoval po svetu. Na turneji, ki se začenja prihodnji teden, ga bodo razstavili v Londonu, New Yorku, Hongkongu in Pekingu. Foto: Reuters

Novico je v petek objavila dražbena hiša Christie's, ena največjih in najstarejših institucij v svojem poslu, ki bo knjigo ponudila morebitnim novim lastnikom. Knjigo prodaja Mills College, zasebna fakulteta za humanistiko v kraju Oakland v Kaliforniji.

Ocenjujejo, da bo delo prodano za znesek, ki bi se lahko gibal med štirimi in šestimi milijoni dolarjev, poroča Reuters. Knjiga je znana pod imenom Prvi folij, obstaja pa le šest izvodov, ki stojijo na zasebnih knjižnih policah.

Odlomek iz drame Hamlet Williama Shakespearja. Foto: Reuters

V Prvem foliju najdemo 36 Shakespearovih iger, med katerimi jih je bilo nekaj objavljenih prvič, torej takšnih, ki bi bile morda za vedno izgubljene, če se teh nekaj izvodov ne bi ohranilo. Te so denimo Macbeth, Vihar in Kakor vam drago. Kompilacijo so po smrti najslavnejšega dramatika sestavili njegovi prijatelji.

Na dražbo gre 24. aprila

Izvod bo, preden se poda na dražbo, potoval po svetu. Na turneji, ki se začenja prihodnji teden, ga bodo razstavili v Londonu, New Yorku, Hongkongu in Pekingu. Na newyorški dražbi bo na ogled in naprodaj 24. aprila.

Rekordna cena z dražbe za izvod Prvega folija je za zdaj 6,2 milijona dolarjev, za tolikšen znesek so ga namreč kupili leta 2001, so sporočili iz Christie's.