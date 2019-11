V sklopu projekta Jezero je v sodelovanju Radia Slovenija in založbe ZKP RTV Slovenija nastala tudi 13-urna zvočna knjiga. Foto: RTV Slovenija

Skozi 13 ur zvočne knjige poslušalce popelje filmski in gledališki igralec Sebastian Cavazza, ki v istoimenski nadaljevanki, ki je nastala v Igranem programu Televizije Slovenija upodablja osrednji lik, višjega inšpektorja za krvne in seksualne delikte Tarasa Birso.

Cavazza kot posebnost zvočne knjige poudarja dejstvo, da je interpretiral vse like. "Ko smo snemali, je bilo likov z besedilom okoli 60, če se ne motim. Razlika je v tem, da moraš biti kar osredotočen, da vse te podredne stavke nekako logično privedeš do konca. Kot igralcu, ki je igral Tarasa v nadaljevanki, se mi seveda ni bilo treba več ukvarjati z raznimi citostatiki, liofiliziranimi sevi in tako naprej," je o tem podvigu povedal za Radio Slovenija.

Na Ljubljanskem gradu tudi pogovor o Jezeru Izid zvočne knjige bo pospremil drevišnji dogodek, na katerem bo Miha Šalehar gostil Tadeja Goloba in Sebastiana Cavazzo. Pogovor v Hribarjevi dvorani Ljubljanskega gradu, na katerem se bodo pogovarjali tudi o televizijski nadaljevanki, se začne ob 18. uri.

Domača knjižna uspešnica izpred treh let

Zaplet enega najbolj priljubljenih slovenskih romanov zadnjih let je naslednji: Taras Birsa se na poti z novoletne zabave nehote zaplete v preiskavo umora. Pri težavnem in neobičajno krutem primeru umora mlade ženske morata Taras in njegova ekipa na zahtevo nadrejenih v svoje vrste spustiti novo sodelavko, nadobudno Tino.

Taras, ki se zaradi brutalnega umora kar naenkrat znajde pod žarometi javnosti, v istem obdobju čuti tudi določen pritisk in odtujitev v svojem dolgoletnem zakonu. Prihod mlade policistke, s katero po službeni dolžnosti skupaj preživljata veliko časa, tako iz tira vrže tudi njegovo notranje ravnovesje.

"Taras Birsa, višji kriminalistični inšpektor Policijske uprave Ljubljana, se na novoletni večer vrača s smučanja na Voglu. Ko se skozi snežni metež prebija proti domu, naleti na dekle, ki je v reki našlo neprepoznavno truplo mlade ženske. Kdo je žrtev? Kdo morilec? Je zločin zakrivil osamljeni norec, ali je neznanka morala s poti zaradi zarote?" so o romanu zapisali pri založbi Goga, pri kateri je izšel leta 2016.

Od srede do sobote na radijskih valovih Prvemu delu zvočne knjige Jezero, ki ima 45 poglavij, lahko prisluhnete drevi ob 18.15 na 1. sporedu Radia Slovenija, nato pa bodo do sobote vsakodnevno ob isti uri sledili še naslednji deli.