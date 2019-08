Dušan Merc predseduje Društvu slovenskih pisateljev od maja letos. Foto: BoBo

"V Bologni in Frankfurtu se bosta slovenska književnost in založništvo končno predstavila v svetovni areni. Velika priložnost. Ampak – ni samo zla slutnja – nismo pripravljeni. Ali bomo svetovno literarno in založniško prizorišče zasuli s prevodi naših avtorjev? Ali bomo uspeli vzbuditi resno radovednost in požeti priznanje, ko nam je dana prava priložnost," je zapisal Dušan Merc v pismu, ki ga je naslovil na ministra za kulturo Zorana Pozniča.

Prav te dni je v Sloveniji direktor frankfurtskega knjižnega sejma Jürgen Boos. Foto: EPA

"Saj veste, jezik pa to."

"Glede na sredstva za knjigo in založništvo nimamo možnosti," je prepričan predsednik DSP-ja. "Tam bi lahko šlo zares, lahko bi pokazali svojo intelektualno produkcijo, svojo moč – pa tega zaradi pomanjkanja vizije, letargičnosti birokratov, ki vladajo na vašem ministrstvu, ne bo. In morda ne bo tudi zato, ker vi ne razumete bistva in temelja nacionalnega obstoja. Saj veste, jezik pa to," nadalje beremo v pismu.

Merc ministra Pozniča pozove, naj "sebi in svojim kolegom tam v vladi dopove, da se že deset let lomi hrbtenica založništva in z njim tudi hrbtenica jezikovnim ustvarjalcem".

Podatki, ki jih je v pismu navedel predsednik DSP-ja Javna agencija za knjigo RS (JAK) za celoten lok od avtorjev do bralcev danes dobi dva milijona evrov manj kot leta 2010, kar je približno 20 milijonov, ki jih sfera v teh letih ni dobila in zato hira, meni. Predpisani standard je ena knjiga na šolarja letno na novo v šolski knjižnici, kar bi bilo 250.000 knjig, v resnici jih je kupljenih okrog 120.000, kar je pri povprečni ceni 20 evrov okoli 2,5 milijona izpada za založnike, 250.000 honorarjev za avtorje - v zadnjih desetih letih skupaj 25 milijonov za založnike in 2,5 milijona za avtorje. Sredstva ministrstva za kulturo za nakupe splošnih knjižnic so se od leta 2010 zmanjšala na polovico ter da gospodarstvo kljub licenci, ki jo ima SAZOR od 2007, ne plačuje poplačila za fotokopiranje avtorsko zaščitenih del.

"Vse prepuščeno iznajdljivost in marljivosti posameznih avtorjev."

"Ob takšni politiki do slovenskega založništva in literature, bomo vsi komaj čakali, da bo šlo vse skupaj mimo, avtorji in slovenska knjiga pa bo ostala na sedanjem nivoju: slovenske literature pač ne bo nikjer na tem svetu (samo v domačem loncu jo bomo prekuhavali), pogodbe za slovenska dela v tujih jezikih bodo, kot so sedaj v drobcih, skromno, brez učinka in resne veljave, ko je vse prepuščeno iznajdljivost in marljivosti posameznih avtorjev," še zapiše Merc.