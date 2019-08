Po besedah Igorja Sakside letošnji seznam del, ki so se potegovala za nagrado večernica, dokazuje, da je slovenska mladinska književnost kakovostna in raznovrstna. Foto: BoBo

Nagrado za najboljše slovensko otroško in mladinsko izvirno leposlovno delo preteklega leta bo časnik Večer podelil septembra v Murski Soboti, poroča današnji Večer.

Za nagrado se potegujejo Skubičeva prozna pripoved Babi nima več telefona (Mladinska knjiga), Karlovškov roman Preživetje (založba Miš), Lainščkova pesniška zbirka Ne (založba Litera), Möderndorferjev roman Jaz sem Andrej (Mladinska knjiga) in roman Janje Vidmar Črna vrana (Mladinska knjiga).

Igor Saksida, vodja petčlanske žirije. Foto: BoBo

Tri od knjig ključno zaznamujejo ilustracije. Knjigo Babi nima več telefona je ilustrirala Tanja Komadina, Lainščkove pesmi Nana Homovec, Möderndorferjev roman pa Jure Engelsberger.

Skubic, edini novinec med nominiranci za večernico

Babi nima več telefona je druga knjiga iz serije Trio Golaznikus. Skubic, edini novinec med nominiranci za večernico in trikratni dobitnik nagrade Kresnik za najboljši slovenski roman, je na polje mladinske književnosti stopil šele v preteklem letu s prvo in drugo knjigo iz serije Trio Golaznikus (prva je naslovljena Ne bi smel odpreti tistih vrat) in s knjigo Telefon ali tisoč stvari.

Janja Vidmar je dobila večernico že dvakrat

Trije nominirani avtorji in nominirana avtorica pa so bili za večernico že večkrat nominirani in so nagrado tudi že dobili. Janja Vidmar je dobila večernico že dvakrat, leta 1999 za Princesko z napako, deset let pozneje pa za Pink. Lainšček je prejel večernico leta 2001 za zbirko pravljic Mislice, Igor Karlovšek leta 2005 za roman Gimnazijec, Vinko Möderndorfer pa leta 2014 za roman Kot v filmu.

Lani je večernico dobila Anja Štefan za pesniško zbirko za otroke Drobtine iz mišje doline. Foto: Mladinska knjiga

Slovenska mladinska književnost: kakovostna in raznovrstna

Finaliste je izbrala žirija v sestavi Saksida, Kaja Bucik Vavpetič, Dragica Haramija, Darka Tancer Kajnih in Petra Vidali. Po besedah Sakside letošnji seznam del, ki so se potegovala za nagrado večernica, dokazuje, da je slovenska mladinska književnost kakovostna in raznovrstna.

"Tako v ožjem izboru kot med finalisti najdemo besedila za različne starosti naslovnikov (od pripovedi za mlajše bralce do naslovniško presežnega dela za mlade in odrasle), hkrati so se v najožji jagodni izbor uvrstili zbirka pesmi, pustolovska pripoved, problemski roman, humorni besedili o odraščanju, spoznavanju prijateljstva ter ljubezni in spolnosti," so njegovo mnenje navedli v Večeru.

V širši izbor je bilo uvrščenih štirinajst del

Saksida je tudi poudaril, da se je žirija temeljito pogovorila o vsakem delu in ga kritično ovrednotila. V širši izbor je bilo uvrščenih štirinajst del, odločitev za pet finalistov pa je bila soglasna.

Podelitev že 23. večernice bo 19. septembra na prireditvi v sklopu letošnjega srečanja mladinskih pisateljev Oko besede v Murski Soboti. Dobitnik bo znan teden pred dogodkom, razglasili ga bodo v posebni prilogi Večera, ki bo izšla 12. septembra. Lani je večernico dobila Anja Štefan za pesniško zbirko za otroke Drobtine iz mišje doline.