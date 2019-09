Večernico je letos dobil trikratni kresnikov nagrajenec in dobitnik nagrade Prešernovega sklada Andrej E. Skubic. Foto: BoBo

Vest o zmagovalcu so sporočili v posebni prilogi Večera in Dnevnika, kjer je mogoče prebrati tudi pogovor z nagrajencem. 23. večernico bodo podelili 19. septembra v Murski Soboti.

Med dogodivščine tria vplete sijajno zgodbo o možnosti empatije med mladostniki, v kateri je rahločutno zajeto tudi soočanje s smrtjo bližnjega. Igor Saksida

Napisati je želel nekaj "bolj za fante"

K pisanju serije Trio Golaznikus je Skubica potegnil svet sinove, takrat sedemletnikove, domišljije, želel pa si je napisati nekaj "bolj za fante", a se ni zavedal, da se bo zadeva razvila v serijo, je pisatelj povedal v pogovoru za današnjo posebno prilogo Večera in Dnevnika.

"Ko sem sestavljal prvo zgodbo Ne bi smel odpreti tistih vrat, ki jo je navdahnil komad Ramonesov, so mi junaki zelo prirasli k srcu. Potem pa nekako nisem znal napisati učinkovitega konca. In sem si rekel: Zakaj ne bi poskusil napisati nekakšne fantovske Anice?"

"Mami, verjemi mi, da je komplicirano biti majhen"

Pisatelj je dejal, da ga k pisanju žene "tista precej groba stvarnost, v kateri smo vsi nekako emocionalno vpleteni". Po njegovo je v resnici tudi otroško življenje precej stresno, polno čustveno zapletenih odnosov in izzivov, zato jih nima smisla zavijati v vato – bolje jim je pomagati izživeti te strahove, odkriti morebitne rešitve, se poskusiti vživeti v drugega. "Kot pravi Tomaž: Mami, verjemi mi, da je komplicirano biti majhen," je v pogovoru med drugim opisal Skubic.

Babi nima več telefona je druga knjiga iz Skubičeve štiridelne zbirke Trio Golaznikus, ki izhaja pri Mladinski knjigi. Foto: emka

Knjižno serijo Trio Golaznikus sestavljajo prepletene kratke pripovedi o prijateljstvu med deklico Lijo in dečkoma Liamom in Tomažem. Knjigo je z ilustracijami opremila Tanja Komadina. V seriji sta sicer izšli še knjigi Golazni iz omare in Težave z angelčki.

"Že prva knjiga (Ne bi smel odpreti tistih vrat) dokazuje, da gre za zelo kakovostno in slogovno prepričljivo delo (avtentičen sleng osrednjih oseb, igra z imeni), ki vsakodnevne potegavščine otrok, starih osem let, nadgrajuje s posrednim opozarjanjem na stereotipe ter na pomen ustvarjalnosti in prijateljstva," je v utemeljitvi zapisal predsednik nagrade za večernico Igor Saksida.

Knjiga Babi nima več telefona je po mnenju žirije prežeta še z empatijo: "Med dogodivščine tria vplete sijajno zgodbo o možnosti empatije med mladostniki, v kateri je rahločutno zajeto tudi soočanje s smrtjo bližnjega."

Poleg Sakside so bile v žiriji še članice Kaja Bucik Vavpetič, Dragica Haramija, Darka Tancer Kajnih in Petra Vidali.

Med letošnjimi finalisti so bili še roman Preživetje Igorja Karlovška (Miš založba), pesniško zbirko Ne Ferija Lainščka (Litera) ter romana Jaz sem Andrej Vinka Möderndorferja (Mladinska knjiga) in Črna vrana Janje Vidmar (Mladinska knjiga).

Lani je večernico dobila Anja Štefan za pesniško zbirko za otroke Drobtine iz mišje doline.