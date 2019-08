Pripovedovalec, kamišibajkar, ob pripovedovanju menjuje slike, ki prikazujejo dogajanje v zgodbi. Foto: EPA

Na štanjelskem festivalu se bodo v treh dneh predstavili "kamišibajkarji", ki so bili na regionalnih festivalih izbrani za državno srečanje. Predstavili bodo najboljše zgodbe letošnjega leta. V nedeljo bodo najboljšo predstavo po presoji žirije nagradili z zlatim kamišibajem.

Zlati kamišibaj za tri kozice

Ob 16. uri bodo danes v Grajžarjevi galeriji odprli razstavo ilustracij za predstavo O treh kozicah Igorja Cvetka. Ta je bila na lanskem festivalu ovenčana z zlatim kamišibajem.

Kamišibaj je izvorno japonski izum pripovedovanja zgodb ob slikah v majhnem odru. Foto: EPA

Program se bo na štanjelskem grajskem dvorišču začel z zgodbami za otroke, nato pa bodo ob Kraški hiši na sporedu kamišibaj predstave za odrasle. V soboto bodo predstavili še dva sklopa zgodb ob slikah, namenjenih otrokom.

Delavnice izdelave minikamišibaja

Organizatorji festivala iz Društva kamišibaj Slovenije, ki so tokrat moči združili z Javnim zavodom Komenski kras, v soboto pripravljajo tudi delavnice izdelave minikamišibaja, v nedeljo pa še okroglo mizo na temo Kamišibaj na slovenski pisateljski poti.

Vse predstave si bo ogledala strokovna žirija v sestavi teatrologinje in kustosinje pedagoginje Sandre Jenke, bibliotekarke in nekdanje direktorice Kosovelove knjižnice v Sežani Nadje Mislej Božič ter slikarja in novinarja Žige Bratoša. Avtor najboljše predstave po presoji strokovne žirije bo v nedeljo opoldan nagrajen z zlatim kamišibajem za leto 2019.

Temu bo sledila še vrsta s kamišibajem obarvanih dogodkov. V soboto in nedeljo si bo tako mogoče ob festivalu ogledati galerijo Kamenica s kamnitimi glasbili v družbi soavtorja Francija Krevha ter tolkalnega kroga, so sporočili iz zavoda Komenski kras.

Pot po Štanjelu – od razstave do tržnice

V soboto bosta organizirana tudi vodena ogleda po Štanjelu. Pot bo obiskovalcem osvetlila znameniti Ferrarijev vrt, romansko Kraško hišo, cerkev sv. Danijela in Galerijo Lojzeta Spacala, v kateri je na ogled razstava Magičnost prostora: Černigoj, Kosovel, Spacal, ter tržnico z domačimi izdelki.