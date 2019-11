Izbranega kandidata bodo po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta zavoda imenovali za direktorja za mandatno dobo petih let. Foto: BoBo

Med zahtevanimi pogoji razpisa je univerzitetna izobrazba družboslovne, humanistične ali umetniške smeri, kandidati pa morajo predložiti tudi program poslovnega in programskega razvoja javnega zavoda za mandatno obdobje petih let. Razpis išče tudi strokovno poznavanje področja dela zavoda, sposobnost organiziranja in vodenja dela, najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta na vodstvenih delovnih mestih, aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika in pasivno znanje najmanj enega svetovnega jezika.

Kot piše v razpisu, bo direktor za mandatno dobo petih let imenovan po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta zavoda. Ta je odprt do 5. decembra.

Aktualni direktor je bil sicer skupaj z umetniškim vodjem Goranom Injacem pred kratkim predmet obravnave v medijih, potem ko je časopis Delo oktobra objavil članek Drama v teatru, v katerem se je skliceval na lansko in predlansko kritično mnenje ministrstva za kulturo o programskih in vsebinskih principih njunega vodenja, ki je šele letos prišlo v javnost.

Po navedbah časnika v mnenju piše, da SMG "vztraja na poti brisanja mej med gledališčem kot umetnostjo in dnevnopolitičnim odrom resničnosti, s čimer se umetnosti jemljeta položaj in kakovost ter jo spreminja v neučinkovit politični pamflet". Delo je poročalo, da v mandatu aktualnega vodstva v SMG-ju zaznavajo tudi upad števila obiskovalcev.

Direktor je očitke zavrnil, večina umetniškega ansambla SMG pa se je postavila na stran aktualnega vodstva.