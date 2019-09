V predstavi igrajo Barbara Babačić, Daša Doberšek, Uroš Kaurin, Dean Krivačić, Jerko Marčić, Nika Mišković, Draga Potočnjak, Matej Recer in Blaž Šef. Foto: Wiener Staatsoper/Michael Pöhn

Predstava, s katero so na gostovanju sklenili 63. sezono, je navdušila tako občinstvo kot strokovno žirijo, ki so jo sestavljali dramaturginja Dragana Tripković, režiser Zoran Rakočević in igralka Vesna Vujošević Labović.

"Razgalja trenutne desničarke tokove v Evropi"

Ta je predstavi podelila nagrado za najboljšo uprizoritev festivala, so sporočili iz SMG-ja. V obrazložitvi je žirija zapisala, da so nagrade podelili "za popoln umetniški sinkretizem, ki z neposrednimi sredstvi in surovo resnico svoje politične misli razgalja trenutne desničarske tokove v Evropi".

Predstava gledalca šokira ne le z neposrednostjo, temveč tudi s tem, da izzove nemir v vsakem državljanu, ki živi v zablodi glede svojega navideznega demokratičnega in civilizatorskega okolja in blaginje, so še zapisali.

Predstava gledalca šokira ne le z neposrednostjo, temveč tudi s tem, da izzove nemir v vsakem državljanu, ki živi v zablodi glede svojega navideznega demokratičnega in civilizatorskega okolja in blaginje. žirija

Katarzičen, rušilen in boleče resničen občutek

Po mnenju žirije predstava vodi k občutku krivde, občutku, ki je katarzičen, rušilen in boleče resničen in ki nas vrača v globoko človeško prevpraševanje ter preroško namiguje na preobrat v odnosih med svetovnimi silami.

Estetika odpora

Predstava Naše nasilje in vaše nasilje je bila premierno uprizorjeno na Dunajskih slavnostnih tednih konec maja 2016. Uprizoritev je navdihnil roman Estetika odpora Petra Weissa. Tako v romanu kot v Frljićevi predstavi sta v središču proletariat in kolonializem, ki ju po režiserjevih besedah tako imenovana evropska civilizacija ni sposobna rešiti.

Predstava Naše nasilje in vaše nasilje Foto: Wiener Staatsoper / Michael Pöhn

Na številnih gostovanjih od Kolumbije do Romunije je predstava naletela na najrazličnejše odzive, med njimi tudi negativne, odmeven je bil poskus prepovedi uprizoritve v Brnu na zahtevo tamkajšnje škofovske konference in neonacistov.

Nastala je po naročilu in v produkciji berlinskega HAU Hebbel am Uferja, kot koproducenti pa so poleg SMG-ja pri njej sodelovali še Wiener Festwochen (Dunaj), Kunstfest Weimar (Weimar), ZürcherTheater Spektakel (Zürich) in Hrvaško narodno gledališče Ivana pl. Zajca (Reka).

V predstavi igrajo Barbara Babačić, Daša Doberšek, Uroš Kaurin, Dean Krivačić, Jerko Marčić, Nika Mišković, Draga Potočnjak, Matej Recer in Blaž Šef.

Tak silen vzlet se siloma konča

Sicer pa se Frljić, eno najvidnejših evropskih gledaliških imen, jeseni vrača v SMG, kjer bo v predstavi Tak silen vzlet se siloma konča / These violent delights have violent ends raziskoval krizo demokracije. Uprizoritev, ki nastaja v koprodukciji z Gledališčem Maksima Gorkega iz Berlina, bo premiero doživela sredi novembra.