Vse like predstave bosta znova obudila Brane Vižintin in Boštjan Sever k. g. Foto: Jaka Varmuž/LGL

Predstava izhaja iz tradicije znane češke lutkovne rakvičkarne, farse o krsti, v kateri so najpogostejši elementi klofute, gagi, udarci, lovljenje ter situacijska presenečenja, lutki pa je povsem odpuščeno, če se norčuje iz mrtvih, oblasti, žensk in ne nazadnje tudi iz gledalcev.

Gre za politično nekorektno igra o zlu, poosebljenem v gostilničarju, ki z raznimi orodji pobije vse, kar mu pride naproti, dokler na koncu ne pade v objem mrzle Matilde, ljubice, ki jo je vseskozi iskal, piše na spletni strani Lutkovnega gledališča Ljubljana (LGL).

Naravnost vražja predstava

Postavitev iz leta 1993 je antologijska predstava 90. let minulega stoletja, saj je, kot je zapisala teoretičarka in kritičarka Barbara Orel, "prvinska v ikonografiji, peklenska po vsebini, demonična po energetskem naboju, z eno besedo: vražja". V režiji Jana Zakonjška in likovni podobi Silvana Omerzuja je takrat v slovenski lutkovni prostor, nasičen z ljubkimi poučnimi otroškimi produkcijami, zarezala z mojstrsko uprizoritveno svežino.

Predstava govori o zlu, poosebljenem v liku gostilničarja. Foto: Jaka Varmuž/LGL

V vlogah Krčmarja, Mizarja, Žida, Židinje, Hudiča in Smrti bosta znova nastopila Brane Vižintin in Boštjan Sever k. g. Predstava je pred 25 leti odkrila v tistem času močno zapostavljeno dinamično in burkaško ročno lutko, ki je v animaciji Vižintina in Severja zaživela v vsej svoji popolnosti. Igralca sta v predstavi uresničila najpomembnejšo maksimo commedie dell'arte: perfekcionizem v animaciji, interpretaciji in pevskih točkah.

Predstava, namenjena polnoletnemu občinstvu

"Predstava je bila narejena na sodoben način, poleg tega je ujela duha časa in je imela za malo lutkovno predstavo velik uspeh," je o predstavi pred leti povedal Omerzu. Komično nasilje, polno premetov, frčanja po zraku in drugih virtuoznih animacijskih presežkov, grotesknost, neposreden in surov humor ter opolzkost so navduševali tako gledalce kot tudi lutkovne strokovnjake, lahko preberemo na LGL-jevi spletni strani.

Predstavo na harmoniki spremlja Damjan Vahtar. Foto: Jaka Varmuž/LGL

Tokrat so predstavo, namenjeno starejšim od 18 let, postavili na oder v koprodukciji z Umetniškim društvom Konj. Omerzu podpisuje tudi prevod in priredbo, avtor songov je Andrej Rozman Roza. Avtor glasbe je Ernö Sebastian, na harmoniki pa jo izvaja Damjan Vahtar.

Premierna uprizoritev bo drevi v Kulturnici LGL-ja, sledile bodo ponovitve 30. oktobra, 2., 3., 4., 6. in 9. novembra ob 20. uri.