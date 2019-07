Na ogled bodo slovenske in tuje knjižne novitete, ki jih bodo povezali z družbeno sedanjostjo ter osvetlili igrivo lahkotnost in žgočo žalostno stvarnost današnjih razmer, so sporočili iz Lutkovnega gledališča Ljubljana (LGL).

Novo sezono Lutkovnega gledališča Ljubljana bodo odprle Laponske pravljice. Foto: LGL

Pravljice s skrajnega severa

Prva bo premiero doživela glasbeno-predmetna izkustvena predstava v režiji Matije Solceta, naslovljena Laponske pravljice. Uprizoritev bo prinesla pripovedi, ki jih je na Laponskem zbral avtor Robert Crottet. Skozi prvinsko igrivost, muzikaličnost in atmosferično slikovitost bo ta uprizoritev najmlajšim predala sporočilo o nujnosti ohranjanja ekosistemov, so sporočili iz gledališča.

Sinja ptica. Foto: LGL

Sinja ptica se bo dvignila iz pepela

V novi sezoni bo z lutkovnim medijem v LGL-ju prvič sodeloval Tomi Janežič, in sicer s poklonom Sinji ptici, ki je bila v LGL-ju uprizorjena leta 1963 in je pomenila vrhunec tedanjega marionetnega odra. Sinja ptica je leta 1972 skupaj z Zvezdico Zaspanko zgorela. Po skoraj šestih desetletjih se bo predstava vrnila v novi odrski različici, izhajajoč iz še ohranjenih skic lutk prvotne uprizoritve.

Alica v čudežni deželi. Foto: LGL

O konfliktnosti odraščajočega otroka

V režiji Magdalene Reiter in v koprodukciji z novomeškim Anton Podbevšek Teatrom bo nastala medžanrska predstava Alica v čudežni deželi. Ustvarjalka se bo v uprizoritvi navezala na vizualno umetnost nadrealistov, zlasti na opus Reneja Magritta, sicer pa bo obravnavala temo konflikta otroka v času odraščanja med njegovim notranjim in zunanjim svetom.

Peskovnik. Foto: LGL

Peskovnik kot arhetip igrišč

Svoje potovanje po analognih otroških igriščih to sezono nadaljuje Miha Golob z arhetipom igrišč – Peskovnikom, v katerem se naslanja na raziskovanje in preigravanje materiala. Socialne prvine otroške igre so podlaga uprizoritvene logike, ki na idejni ravni prikazuje nastanek in razvoj človeške civilizacije. Iz neokrnjenih zrnc peska se bo gradila prav posebna peskovniška civilizacija.

Megloprejka. Foto: LGL

Potreba po razkrivanju naše praznine

Večkrat nagrajena avtorica in docentka na oddelku za igro in lutkarstvo v Osijeku Tamara Kučinović bo režirala Megloprejko, nastalo po slikanici francoske avtorice Agnes de Lestrade in ilustratorke Valerie Docampo. Z nežno senzibilnostjo in simboliko tenkočutno razpira temeljno človeško potrebo po razkrivanju naše praznine, ki vsebuje prikrite stiske in žalosti.

Obisk. Foto: LGL

Marionete pridejo na obisk

Problemske tematike se bo lotevala tudi marionetna predstava Obisk režiserke Ivane Djilas. Pripovedovala bo o prijateljstvu med starejšo gospo Elzo in fantkom Emilom. Njuno nepričakovano srečanje s toplino in barvami prijateljstva presega generacijske okvire in napolni obe življenji.

Najprisrčnejši velikan. Foto: LGL

Medsebojna pomoč in nesebičnost

V režiji Jake Ivanca bo na odru LGL-ja zaživela nova uspešnica svetovno priznane škotske avtorice Julie Donaldson Najprisrčnejši velikan. Uprizoritev, zasnovana na zgodbi o bogastvu medsebojne pomoči in nesebičnosti, se pregiba v dinamično igro perspektiv. Predstava se bo poigravala tudi z različnimi lutkovnimi tehnikami.

Ptički brez gnezda. Foto: LGL

Snovanje gledališkega laboratorija

Po uspešnih projektih za mlade Vihar v glavi in Pravica biti človek se tokrat v LGL-ju snuje skupni gledališki laboratorij mladostnikov in mentorjev iz Vzgojnega zavoda Planina ter režiserja Primoža Ekarta, za izhodišče pa jemlje znano mladinsko povest Ptički brez gnezda Frana Milčinskega, ki obravnava mlade prestopnike.

Zvezdni prah. Foto: LGL

Multimedijski labirint

Pustolovska romantična pravljica piscev fantazijskih pripovedi Neila Gaimana Zvezdni prah se bo z režiserko in koreografinjo Malo Kline razvila v multimedijski znanstvenofantastični labirint. Predstava bo združevala gib in besedilo, telo in video ter nagovarjala z intenzivnimi odrskimi podobami, zvočnimi pokrajinami in glasbo.

V zanki spomina. Foto: LGL

Zaključek sezone za instalacijo za odrasle

V zanki spomina pa je naslov instalacije kinetičnih objektov za odraslo občinstvo, s katero se bo končala sezona 2019/2020. Navdih za instalacijo sta avtorici Meta Grgurevič in Maja Kunšič našli v knjigi Človek z uničenim svetom: zgodovina možganske okvare ruskega nevropsihologa Aleksandra Lurie iz leta 1987.