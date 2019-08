Teden slovenske drame, že 50. po vrsti, tradicionalno prirejajo v Prešernovem gledališču Kranj. Foto: BoBo

Jubilej se bo odvil šele spomladi prihodnje leto, a se v Prešernovem gledališču Kranj že pripravljajo. Največ časa potrebujejo za pregledno razstavo o 50-letni zgodovini festivala in o tem, kako je Kranj dihal s festivalom, pravi direktorica Prešernovega gledališča Kranj Mirjam Drnovšček.

Razstavo bodo odprli ob otvoritvi festivala 27. marca

Trenutno zbirajo gradiva, ob čimer je direktorica povedala, da je tistega iz začetkov festivala precej težko dobiti. Razstavo bodo odprli ob otvoritvi festivala 27. marca, v Gorenjskem muzeju bo nato na ogled dobrega pol leta. V muzeju bodo v tem času pripravili tudi učne programe, ob čimer se direktorica nadeja, da bodo za ogled razstave pritegnili tudi šole.

Mirjam Drnovšček si želi, da bi po mestu Kranj viseli plakati Grumovih nagrajencev s citati. Foto: BoBo

Poleg tega si želi, da bi po mestu viseli plakati Grumovih nagrajencev s citati. V gledališču skupaj s kranjsko knjižnico razmišljajo o tem, kako Grumove nagrajence, zlasti še živeče, približati ljudem, morda tudi preko pogovorov z njimi. "Imamo vrsto idej in poletje je pravi čas, da dozorijo, potem pa se jih lahko jeseni lotimo s polno paro," časovnico pojasnjuje gledališka direktorica.

Festival ob svojem jubileju ne bo daljši

"V bistvu bo časovno celo bolj skrčen, ampak z več spremljevalnega dogajanja vsak festivalski dan," je napovedala in med drugim izpostavila idejo o organizaciji okrogle mize o spodbujanje nacionalne dramatike, pri čemer bi v goste povabili predstavnike tujih festivalov.

Skrčili in zgostili festival

Festival slovenske dramatike je bil ob svojih začetkih dolg en teden, kakor napoveduje ime, vendar pa se je v zadnjih letih raztegnil na 14 ali celo 16 dni. Z novim pravilnikom so se v PGK odločili festival znova skrčiti in zgostiti, kar je lažje tako za organizatorje kot za gledalce.

"Poleg tega s spremembami, med katerimi je ena glavnih tudi ta, da bodo predstave iz tujine uvrščene v tekmovalni program, želimo spodbujati uprizarjanje slovenske dramatike v tujini," je povedala direktorica. Po njenih besedah vsakemu gledališču pomeni dodatno spodbudo pri izbiri slovenskega avtorja, če ve, da se z uprizoritvijo njegovega dela lahko uvrsti na nek festival.

Gledališče razstavo pripravlja v sodelovanju s Slovenskim gledališkim inštitutom in Gorenjskim muzejem. Foto: Boris B. Voglar/PGK

Grumova nagrada in delavnice pisanja

Teden slovenske drame je bil v začetku samo pregled predstav, ki so nastale na podlagi slovenskih besedil. Nato so začeli podeljevati Grumove nagrade in spodbujati pisanje slovenske dramatike z delavnicami dramskega pisanja, ki jih prej v Sloveniji ni bilo.



Zadnje desetletje se festival vse bolj posveča promociji slovenske dramatike v tujini, tudi z vsakoletnim prevodom Grumovega nagrajenca v angleščino. Sedaj v gledališču iščejo sredstva, da bi najprej vse Grumove nagrajence, nato pa še nominirance prevedli v tuje jezike. "Slovenci imamo odlično dramatiko, samo pokazati jo moramo tujini," je prepričana Mirjam Drnovšček.

Direktorica izpostavlja, da bi bilo dobrodošlo imeti v gledališču zaposlenega nekoga, ki bi se lahko ukvarjal le s festivalom in promocijo slovenske dramatike v tujini. To je namreč celoletno delo, ki zahteva celega človeka. Direktorica upa, da bodo tej ideji na ministrstvu za kulturo prisluhnili.