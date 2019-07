Mariborska Opera bo Verdijev Nabucco uprizorila pod taktirko Stefana Romanija in v režiji Filippa Tonona. Foto: Marko Knehtl

Festival Opera in piazza je posvečen legendarnemu tenoristu Giuseppeju di Stefanu ter vsako leto z opernimi in baletnimi predstavami privabi na tisoče gledalcev.

Mariborska Opera bo Verdijev Nabucco uprizorila pod taktirko Stefana Romanija in v režiji Filippa Tonona. Nastopili bodo Genadij Vaščenko, Luka Brajnik, Miro Solman, Ivan Tomašev, Rebeka Lokar, Oksana Kramareva, Irena Petkova, Marko Mandir, Dušan Topolovec in Valentina Čuden ter statisti, zbor in orkester te operne hiše, so sporočili iz SNG-ja Maribor.

Poleg virtuoznih in junaških solističnih delov ima v operi najvidnejšo vlogo zbor. Foto: Marko Knehtl

Kot nalašč se je vkomponirala v gibanje risorgimento

Priljubljeno zgodbo osvoboditve Hebrejcev izpod babilonskega suženjstva iz Stare zaveze je velikan italijanske romantične opere Verdi na besedilo Temistocla Solere preoblikoval v veliki glasbeni "portret" o usodi nekega naroda, ki se je kot nalašč vkomponirala v italijansko gibanje risorgimento za osvoboditev izpod Habsburške monarhije. To je njegova tretja opera, za katero je sam dejal, da se je z njo in z bleščečim triumfom v milanski Scali začela njegova uspešna kariera opernega skladatelja.

Prepoznavni avtorski slog ter čut za operni spektakel

Poleg virtuoznih in junaških solističnih delov ima v operi najvidnejšo vlogo zbor. V tem velikem glasbenodramatičnem prepletu interesov individualnega in kolektivnega je Verdi izoblikoval svoj prepoznavni avtorski slog ter čut za operni spektakel, ki ga je za mariborsko operno hišo oktobra lani postavil italijanski režiser Tonon.

Tonon je podpisal tudi scenografijo in skupaj s Carlo Galleri še kostumografijo. Zbor je pripravila Zsuzsa Budavari Novak.