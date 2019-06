Prešernovo gledališče Kranj je bilo ustanovljeno leta 1945 in je do leta 1950, ko je 8. februarja razglasilo svojo profesionalizacijo, delovalo ljubiteljsko. Foto: Boris B. Voglar/PGK

Po besedah direktorice gledališča Mirjam Drnovšček so z iztekajočo se sezono zelo zadovoljni, saj so s predstavami dosegli svoj namen. Imeli so tudi niz mednarodnih gostovanj in prejeli nekaj nagrad. Po uspešni iztekajoči se sezoni pa se že pripravljajo na novo gledališko sezono, pri čemer bodo z vsemi uprizoritvami odpirali aktualna družbena vprašanja. Direktorica gledališča pa je prepričana, da bo prihodnja sezona uspešna tako kot dozdajšnja.

170. obletnici smrti Franceta Prešerna bodo v gledališču, ki nosi njegovo ime, na oder postavili projekt Dr. Prešeren. Foto: dLib

"Čeprav se na prvi pogled zdi, da gre za žanrsko raznolika dela, jih druži nekaj, kar dela naše gledališče posebno in prepoznavno – poglobljeno in kritično preizpraševanje o preteklosti, ki vpliva na sedanjost in prihodnost in seveda gledališki jezik, ki diha s sodobnimi gledališkimi tokovi," je prihajajočo sezono strnila umetniška vodja Prešernovega gledališča Marinka Poštrak.

S časom skladen pogled na naše strahove in predsodke

Zaradi finančnih omejitev, s katerimi se gledališče vsako leto spopada, bosta na ogled dve koprodukciji. Prva je sodobna drama Rajzefiber, katere premiera bo že sredi septembra, ki jo kranjski gledališčniki pripravljajo skupaj s Slovenskim ljudskim gledališčem Celje.

Besedilo Gorana Vojnovića Rajzefiber bo na oder postavila režiserka Anica Tomić.Goran Vojnović Foto: BoBo

Ideja za projekt Rajzefiber se je porodila že pred nekaj leti, vendar je načrtovana evropska produkcija padla v vodo, zato se ga zdaj lotevajo sami skupaj s celjskim gledališčem in režiserko Anico Tomić, ki je povedala, da gre za aktualno predstavo o naših strahovih in predsodkih. Besedilo Gorana Vojnovića kritično motri migrantsko problematiko z vidika družbe in tudi odnosov znotraj družine.

Škofjeloški pasijon za sklep sezone

Druga koprodukcija pa bo Škofjeloški pasijon, ki ga bodo izvedli v sodelovanju s ptujskimi gledališčniki. Vključitev Škofjeloškega pasijona v sezono, ki bo v znamenju slovenskih avtorjev, je zelo smiselna, saj besedilo očeta Romualda predstavlja sam začetek slovenske dramatike. Škofjeloški pasijon, ki ga bo na oder postavil Jernej Lorenci, bo kot zadnji projekt nove sezone. Duhovna in mistična drama se tokrat ne bo v obliki procesije vila po Škofji Loki, temveč je mogoče pričakovati nekonvencionalno predstavo z Lorencijevim videnjem tega, kako smo danes vpeti v pasijon.

Tako kot omenjeno Vojnovićevo besedilo o odnosih v družini govori tudi drama Strahovi Henrika Ibsena v režiji Igorja Vuka Torbice, ki je znan prav po reinterpretacijah klasik. Relativno neakcijsko besedilo bodo po besedah režiserja skušali spremeniti tako, da ga bodo približali strukturi trilerja.

Med sodobna slovenska besedila, ki bodo zaživela na kranjskem odru, spada tudi enoosebna gledališka igra Večja od vseh, za katero je bil Rok Vilčnik - rokgre lani nominiran za Grumovo nagrado. Predstava, ki jo bo režiral Alen Jelen, govori o drugačnosti, saj je zgodba spletena okoli odrasle Pike Nogavičke in problemov, s katerimi se spoprijema. "To je besedilo o tem, kako težko je preživeti v konformističnem svetu, če smo nekoliko drugačni in se ne uklanjamo tradicionalnim pravilom," je pojasnila umetniška vodja gledališča.

Projekt o pesniku, po katerem nosi gledališče ime

Kranjski gledališčniki pa se bodo ob 170. obletnici smrti Franceta Prešerna lotili tudi posebnega projekta Dr. Prešeren. Biografsko dramo bo napisala in režirala Neda R. Bric, spregovorila pa bo o Prešernovem življenju, prepletenem s poezijo. Predstava naj bi razkrivala tudi še nekatere neodkrite plasti njegovega življenja.