Uporni baletnik Polunin z dobrodelnim skladom na pomoč umetnikom

Baletnik že zdaj podpira štiri mlade talente v Srbiji

Moskva - MMC RTV SLO, STA

Ruski baletnik ne želi podpirati zgolj mladih talentov, pač pa se mu zdi pomembno podporo nuditi tudi že uveljavljenim ustvarjalcem oziroma tistim, ki so že dopolnili starost za upokojitev v plesni umetnosti. Foto: EPA

"Svet klasičnega plesa je hierarhičen in celo tiranski. Rigidne omejitve v njem posamezniku pogosto onemogočajo popoln razvoj njegovega talenta in idej," pravi ruski baletnik in koreograf Sergej Polunin.