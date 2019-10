Zvezdana Mlakar igra v SNG Drama Ljubljana že vse od leta 1979, od leta 1987 kot redna članica ansambla. Foto: Peter Uhan / SNG Drama Ljubljana

"Občutek na nebu, med letom, je edinstveno dejanje svobode, ki posameznika odtrga od vseh konvencij življenja na tleh. Konec se zgodi zgolj ob ponovnem pristanku. Konec se zgodi ob Pristanku, ki zaključuje, povzema, slavi preživeto življenje. Ostaja le dejstvo, da Pristanek lahko kadarkoli, grobo, neotesano prekine našo voljo, in s tem dejstvom se učimo živeti do konca. Kako živeti do takrat," je v napovedi uprizoritve zapisal režiser.

Vsakič, ko izbiramo, s pogumom plačamo, da v dnevu nezadržnem ugledamo lepoto. (Amelia Earhart, prev. T. Mahkota)

Igralka Zvezdano Mlakar, edina nastopajoča v uprizoritvi, je pred premiero povedala, da jo v življenju najbolj navdihujejo ljudje, ki se odločijo, da bodo uresničili klic svojega življenja.

Klic sodobne ženske k prebujenju

"Če pomislimo, v katerem času je Amelia živela, je bila fenomenalna. Njena dejanja so se najbrž res zdela čudna in nemogoča. In v tem sem se našla. V tem, da si upaš leteti, da sprejmeš ta svet, da ga objameš in ob tem razumeš, da čas mineva, da življenje mineva in da je treba v njem nekaj napraviti, nekaj prestopiti," je dejala.

Bila je ženska, ki je navkljub prepričanju javnosti že pred stoletjem javno trdila, da so ženske prav tako pogumne kot moški. Foto: Peter Uhan / SNG Drama Ljubljana

Zvezdana Mlakar je z režiserjem tudi deloma dopisala končno uprizoritveno različico besedila. Maja Gal Štromar pravi, da je monodramo napisala ne le kot biografsko pričevanje, temveč kot klic sodobne ženske k prebujenju.

Ženska, ki si je upala leteti visoko

V SNG Drama Ljubljana so zapisali, da je Amelia Earhart delala vse, kar je bilo takrat za ženske nenavadno ali celo nesprejemljivo. Bila je ženska, ki si je upala leteti visoko, dejansko in v prenesenem pomenu besede. Bila je ženska, ki je kršila tabuje, razbijala patriarhalne ščite.



Odnos posameznikov do idolov

Šilec Petek pravi, da je ustvarjalce predstave ob pregledu tem, ki se pojavljajo v besedilu, najbolj zanimal odnos posameznikov do idolov oziroma tega, "kako se njihova življenja, njihova prisotnost v zgodovini pojavljajo na intimni ravni posameznika".

Foto: Peter Uhan / SNG Drama Ljubljana

Scenografija predstave je delo Sare Slivnik, oblikovanje luči pa Mojce Sarjaš. Kostumografka je Tina Bonča, dramaturška sodelavka in asistentka režiserja pa Urša Adamič.

Jutrišnji ponovitvi bo sledil pogovor z ustvarjalci v okviru programske platforme Družabno Družbeno, ki ga bo vodila dramaturginja in dramatičarka Simona Hamer. Predstava bo ta mesec na sporedu še 26. oktobra.