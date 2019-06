Sebastiao Salgado nagrade ne prejme le za fotografsko delo, ampak tudi kot naravovarstvenik. Foto: Reuters

Nagrado podeljujejo osebnostim, ki so na področjih literature, znanosti in umetnosti prispevali k miru. V združenju so petinsedemdesetletnega Salgada opisali kot umetnika, "ki s svojimi fotografijami prispeva k družbeni pravičnosti in miru ter daje noto nujnosti v svetu prisotni razpravi o varstvu narave in podnebnih spremembah".

Na njegovih črno-belih fotografijah je mogoče videti ljudi, ki so jih prizadele vojne ali podnebne spremembe, pa tudi tiste, ki so zasidrani v svojem naravnem okolju. Vidno naredi "tako onečaščeno Zemljo kot tudi njeno krhko lepoto", so zapisali.

Vsi smo živali, ki tako kot druge vrste izhajamo s podeželja. Odkar živimo v mestih, postajamo bolj bedasti, ne pametnejši. Vsa ta tisočletja smo preživeli zaradi svoje duhovnosti, povezave s podeželjem. Sebastiao Salgado

Salgada ne nagrajujejo le za fotografsko delo, ampak tudi njegovo naravovarstveno delovanje. Njegov Instituto Terra v Braziliji, ki ga je ustanovil skupaj z ženo in katerega glavni namen je pogozdovanje brazilskega deževnega gozda, promovira biotsko raznovrstnost.

Salgado se je rodil leta 1944 v kraju Minas Gerais v Braziliji. Študiral je ekonomijo in do leta 1973 delal za International Coffe Organisation. Fotografirati je začel leta 1974 v Parizu. Bil je član pomembnih fotografskih agencij Sygma, Gamma in Magnum Photos. Leta 1994 je skupaj z ženo ustanovil fundacijo Amazonas Images, ki je posvečena izključno njegovemu delu.

Salgadove fotografije smo imeli leta 2016 priložnost videti tudi v Jakopičevi galeriji. V seriji Geneza se je Salgado osredotočil na harmonične podobe neokrnjene narave, divjega življenja, pokrajin in domorodnih ljudstev. Dokumentiral je arktične in puščavske pokrajine, tropski deževni gozd, morsko in drugo divje življenje ter ljudstva, ki še vedno živijo v skladu s pradavnimi tradicijami.