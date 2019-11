Delo Salvatoreja Scuotta, naslovljeno La pacchia è finita! (Brezplačna vožnja je končana!), je del razstave Virginem = Partena, ki je od sobote na ogled v neapeljski galeriji Nabi Interior Design.

Matteo Salvini je v času svojega ministrovanja uvedel stroge ukrepe, kot je denimo zaprtje italijanskih pristanišč na plovila nevladnih organizacij (NGO). Sporna skulptura ga upodablja s pištolo, iz katere se izvije napis Game Over (Igra je končana), okoli leve dlani pa se ima ovit rožni venec. Foto: EPA

Vodja desno usmerjene stranke Liga Matteo Salvini, sicer nekdanji italijanski notranji minister, se je v videu, ki ga je objavil na Twitterju, ostro odzval na stvaritev. "To delo, ki me prikazuje, kako streljam na dva priseljenca, če je to umetniško delo, me ne nasmeji. Zakaj za vraga bi me to nasmejalo?"

"Skulptura" je spodbuda k sovraštvu in nasilju, ne pa umetnost. Seveda so lahko skulpture nepomembne, v nekoga uperjena pištola pa ni. Matteo Salvini

"Seveda so lahko skulpture nepomembne"

In nadaljuje: ""Skulptura" je spodbuda k sovraštvu in nasilju, ne pa umetnost. Seveda so lahko skulpture nepomembne, v nekoga uperjena pištola pa ni," pravi Salvini v videu. In dodaja, da se veseli vrnitve v "prestolnico Kampanije [Neapelj], da si ogleda tradicionalne jaslice [na božičnih prizoriščih]".

Obregne se tudi ob "umetnike, revije in intelektualce, ki izvabljajo sovraštvo do nekoga, to smo videli že večkrat" in izrazi upanje, da bodo razstavljeno delo obsodili.

Salvini si sicer prizadeva, da bi stvaritev umaknili, vendar je po pisanju spletne strani The Art Newspaper organizatorka razstave, notranja oblikovalka Biancamaria Santangelo, potrdila, da je skulptura Salvatoreja Scuotta še zmeraj na ogled.

"Njegovo politično sporočilo je otročje"

Scuotto pa je za italijanski časopis Il Mattino glede svoje skulpture dejal: "Ko sem začel ustvarjati to delo, je bil Salvini še zmeraj minister za notranje zadeve. Želel sem ga predstavljati kot velikega fanta, ki igra video igro z zombiji ..."

Dodal je še: "Menim, da je njegovo politično sporočilo otročje, [je] kot nenehni Play Station, identificirati moramo sovražnike in jih zrušiti." Kot piše The Art Newspaper, umetnik ni želel podati dodatnega komentarja.