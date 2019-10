Civilna iniciativa za ohranitev zdravja Zgornjesavinjčanov je v začetku julija s shodom opozorila na težave v zdravstvenem domu. Foto: BoBo

V Civilni iniciativi za ohranitev zdravja Zgornjesavinjčanov so na družbenih omrežjih zapisali, svet zavoda ZD Nazarje razpada, ob tem pa vodilni molčijo. Odstopila je namreč predsednica sveta zavoda in dva člana. Odpoved je dal tudi računovodja zavoda in to ravno v času, ko poteka revizija poslovanja zavoda, so navedli.

Ponovno so opozorili, da nujne medicinske pomoči v ZD Nazarje še vedno ni, za kar je po njihovem mnenju najbolj odgovorna direktorica Esova. Zato od županov Zgornjesavinjskih občin zahtevajo, da nemudoma pristopijo k iskanju novega direktorja. Glede dela dveh novih zdravnic iz BiH pa so pojasnili, da zdravnici sicer delata, vendar premalo, zato so v ZD Nazarje razmere kritične.

"Rezultati finančne revizije bodo znani v tem mesecu in pričakujemo, da bo javnost o rezultatih revizije pravočasno obveščena. Revizije o strokovnem vodenju zavoda na ministrstvu za zdravje še vedno ni," so navedli v Civilni iniciativi za ohranitev zdravja Zgornjesavinjčanov. Na po njihovem mnenju nevzdržne razmere v ZD Nazarje pa so opozorili s protestnim shodom v maju, v začetku julija pa s pismom javnosti opisali, da v ZD Nazarje "vlada pravi kaos". Esova je takrat odgovorila, da zadeve rešuje postopno.

Direktorica: Stvari se ni mogoče urediti čez noč

Esova je o tokratni zahtevi iniciative po njeni zamenjavi dejala, da je bila ta zahteva izpostavljena že ob nastopu težav, ko so odpovedali delovno razmerje trije zdravniki. "V tem času smo pridobili dve zdravnici iz tujine, ki jima je bilo s sklepom ministrstva za zdravje določeno prilagoditveno obdobje. Dodeljeni sta jima bili mentorici v ZD Celje, zdravstvena postaja Vojnik. V prilagoditvenem obdobju zdravnici lahko delata pod nadzorstvom mentorjev in zaradi vsakodnevnega dela v Vojniku je bilo delo v našem zdravstvenem domu okrnjeno. Verjamem, da se bodo razmere uredile, ko bosta zdravnici redno delali v svojih ambulantah," je ocenila Esova.

Spomnila je, da še vedno iščejo tri dodatne zdravnike. Imajo razpis na Zdravniški zbornici Slovenije in na zavodu za zaposlovanje, prav tako zdravnike iščejo prek portalov na Hrvaškem. Iščejo ali zdravnike urgentne medicine ali zdravnike družinske medicine. Esova je še ocenila, da se razmere v ZD Nazarje počasi normalizirajo, vsekakor pa stvari ni mogoče urediti čez noč.