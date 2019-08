Na občini Medvode ugotavljajo, da je investitor v kamp "po vsej verjetnosti lastnik zemljišč". Zemljišča so v lasti Franca Zavašnika. Foto: BoBo

Po poročanju Dnevnika je občinskega inšpektorja o gradnji mobilnih hišk v Spodnjih Pirničah maja obvestila tamkajšnja krajevna skupnost. Inšpektor je po preveritvi stanja obvestil inšpekcijo za kmetijstvo, lovstvo in ribištvo, ki je pristojna za nadzor nad uporabo kmetijskih zemljišč, in nato še gradbeno inšpekcijo.

Ali gre za nezakonito gradnjo, bo pokazal inšpekcijski postopek. Tega gradbena inšpekcija še ni uvedla. Občinski inšpektor, ki ni pristojen za ukrepanje, pa je po besedah Mateja Osolnika iz občine Medvode ugotovil, da je postavljenih več montažnih hišic, ki sestavljajo celoto.

Zato inšpektor meni, da montažnih hišic v Spodnjih Pirničah ni mogoče obravnavati kot enostaven ali nezahteven objekt, kar bi pomenilo, da bodisi ne potrebujejo gradbenega dovoljenja bodisi bi gradbeno dovoljenje investitor lahko pridobil na podlagi preproste skice oziroma brez projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Dodaja, da je kmetijska inšpekcija že aprila 2017 lastniku zemljišča, na katerem je bilo takrat urejeno parkirišče, z odločbo naložila, naj s kmetijskega zemljišča "odstrani nasut gramoz in nasuje zemljišče s plastjo rodovitne zemljine do višine okoliških parcel".

Po navedbah Dnevnika je zemljišče, na katerem stoji Village Lipa, v lasti Franca Zavašnika, očeta Roberta Tomasa Zavašnika, ki je bil leta 2008 obstojen na petletno zaporno kazen zaradi povzročitve splošne nevarnosti. V gneči pred njegovo diskoteko Lipa so namreč umrla tri mlada dekleta, pet obiskovalcev pa je bilo poškodovanih. Zavašnik te zaporne kazni ni presedel, saj se je uspešno skril pred roko pravice in na prostosti počakal, dokler ni zadeva zastarala.

Na občini Medvode ugotavljajo, da je investitor v kamp "po vsej verjetnosti lastnik zemljišč". Da bi družina Zavašnik utegnila upravljati kamp, nakazuje tudi to, da je Milena Zavašnik, žena Franca Zavašnika, ustanoviteljica in zastopnica Zavoda Elanca, katerega glavna dejavnost so po podatkih Ajpesa avtokampi oziroma tabori.

Na medvoškem občinskem oddelku za okolje, prostor in razvoj so sicer v postopku sprejemanja občinskega prostorskega načrta, začetem leta 2006, prejeli pobudo za spremembo namembnosti na zemljišču, kjer je danes Village Lipa. "Pobudnik je želel spremembo namembnosti iz kmetijskih zemljišč v zemljišča za parkirišče in spremljajoče objekte," so povedali na oddelku, ki pobude ni upošteval. Od takrat do danes nove pobude za spremembo namembnosti zemljišča na oddelku niso prejeli.

Za komentar so želeli vprašati tudi Zavašnikove, a jim je Milena Zavašnik brez vsebinskih pojasnil spustila slušalko.