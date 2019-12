Foto: BoBo

"Policija je bila zaradi velike nevarnosti za življenje in premoženje ljudi na kraju eksplozije neprestano prisotna vse od prejšnjega torka do konca intervencije," so sporočili s Policijske postaje Kranj, ki je ves ta čas tudi preiskovala okoliščine eksplozije, v kateri je bilo poškodovanih šest ljudi. "Preiskava še traja, preverja pa se morebiten sum uradno pregonljivega kaznivega dejanja," so sporočili.

V Britofu je že preklicana omejitev prepovedi uporabe odprtega ognja, stanovalci pa lahko spet normalno odpirajo okna. Do danes so se izvajali ukrepi za varovanje zdravja ljudi in preprečevanje novih nevarnosti. "Bistven del je bilo izvajanje meritev koncentracije plina v zemljini, zračenje jaškov in zemljine, redna izmenjava informacij s stanovalci na zaprtem območju in sprotno opozarjanje javnosti na nevarnosti," so zapisali na PU Kranj.

Vse od eksplozije prejšnji torek so v intervenciji poleg policije neprekinjeno sodelovali gasilci gasilske brigade Kranj, prostovoljni gasilci PGD Britof, Predoslje in Kranj - Primskovo, kranjsko medobčinsko redarstvo ter Civilna zaščita Mestne občine Kranj. "Stanovalcem se vsi pristojni zahvaljujemo za potrpežljivost in zelo korektno sodelovanje, vsem poškodovanim pa želimo čimprejšnje okrevanje," so še zapisali na policiji.