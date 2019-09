Zlatarna Celje ima pet mesecev časa, da odpravi nepravilnosti, odločba pa še ni pravnomočna, saj se je investitor nanjo pritožil. Foto: BoBo

Da je gradbena inšpekcija ustavila gradnjo stolpnice na Bavarskem dvoru z uradnim imenom A Tower – Severna vrata Ljubljana, razkriva obvestilo, izobešeno na gradbišču. Zlatarna Celje tam gradi hotel, čeprav je podjetje glede podrobnosti precej skrivnostno.

Spomladi je za Televizijo Slovenija potrdilo, da načrtujejo nov hotel visoke kategorije, v katerem je predvidenih približno 300 sob, pa tudi kongresni prostori.

Gradnja ustavljena zaradi dokumentacije

Na inšpektoratu za okolje in prostor so za STA danes pojasnili, da je gradbena inšpektorica gradnjo ustavila, ker jo zavezanec izvaja brez predpisane dokumentacije za gradnjo. "Gre za gradnjo, za katero je predpisano gradbeno dovoljenje, in po gradbenem zakonu je za vse objekte, za katere se zahteva gradbeno dovoljenje, treba izdelati dokumentacijo za gradnjo objekta," so zapisali.

Gradbena inšpektorica je projektno dokumentacijo za A Tower preverila maja in ugotovila, da Zlatarna Celje izvaja gradnjo brez predpisanih dokumentov. Z odločbo, ki nosi datum 1. julij, je zato odredila, da mora podjetje v petih mesecih od vročitve odločbe odpraviti nepravilnosti, tako da izdela predpisano dokumentacijo za izvedbo gradnje, ki bo skladna s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem in dejansko izvedbo dela stavbe.

Odločba še ni pravnomočna, saj se je zavezanec nanjo pritožil na drugostopenjski organ, torej ministrstvo za okolje in prostor. Pritožba je še v reševanju, so dodali.

V Ljubljani raste več novih hotelov

Morali prositi za spremembo namembnosti

Direktor inženiringa v Zlatarni Celje Mitja Majnik je za spletni portal Siol pojasnil, da so dosedanja dela potekala skladno z gradbenim dovoljenjem iz leta 2011. Zlatarna Celje je zemljišče nasproti luksuznega hotela Intercontinental od avstrijske družbe Erste Group Immorent kupila novembra 2016.

Sprva je napovedovala gradnjo stolpnice, a so pozneje razkrili, da bodo zgradili luksuzni hotel. Ker tega veljavni prostorski načrt ne dovoljuje, so morali prositi za spremembo namembnosti in tudi novo gradbeno dovoljenje. Lani so tako dali prošnjo za novo dovoljenje zaradi spremembe namembnosti, a jo je ljubljanska upravna enota februarja zavrnila. V podjetju so nato vložili prošnjo za integralno gradbeno dovoljenje, ki pa ga še niso dobili. Pričakujejo ga prihodnji mesec, še dodaja portal.