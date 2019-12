Mestna občina Ljubljana je objavila novo javno dražbo za zemljišča ob Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča. Izklicna cena na prvi dražbi za kvadratni meter obeh zemljišč je znašala 500 evrov. Takrat noben kupec ni vplačal varščine, zato so ponovno razpisali dražbo, na kateri bo izklicna cena za kvadratni meter funkcionalnega zemljišča 220 evrov, za ostale štiri parcele pa 410 evrov. Rok za plačilo varščine je 20. januar.

Bo zemljišča odkupil DUTB?

Ljubljanski župan Zoran Janković je medtem komentiral tudi poročanje Radia Slovenija, da bi zemljišča lahko odkupila Družba za upravljanje terjatev bank. Po neuradnih informacijah radia naj bi bil DUTB pripravljen ponuditi 250 evrov za kvadratni meter. Janković upa, da bo DUTB dobil soglasje za nakup. Ob tem je pripomnil: "Če bo slaba banka to kupila, bo mogoče le nastal državni dom za starejše."

V DUTB-ju so potrdili, da proučujejo smiselnost zaokrožitve vseh zemljišč na tem področju, torej nakup zemljišča od Mola. DUTB ima namreč v neposredni bližini v lasti že zemljišče v velikosti 18.366 kvadratnih metrov, ki severno meji na zemljišča v lasti občine. Zemljišča v lasti DUTB-ja so v skladu s trenutno veljavnimi prostorskimi plani namenjena izgradnji doma za starejše občane za največ 150 oskrbovancev in varovanih stanovanj za največ 80 oskrbovancev.

"DUTB bo pri odločitvi za nakup vsekakor upoštevala interes države oziroma URI Soča in ostalih deležnikov. DUTB v tem trenutku pripravlja vrednotenja zemljišč, ki pa jih ne more razkriti. Odločitev o udeležbi na dražbi bo DUTB sprejela do rok za vplačilo varščine," so še navedli. Na ministrstvu za finance se bodo z načrti DUTB seznanili v prihodnjih dneh.

Tudi v tokratnem razpisu za funkcionalno zemljišče okoli URI Soča, veliko več kot 8000 kvadratnih metrov, velja oznaka, da lahko Mol ustavi prodajo. Enako je bilo v prvem razpisu, Janković je takrat pojasnil, da želijo le preveriti ceno zemljišča na trgu.

Mol se namreč že vrsto let pogovarja z ministrstvom za zdravje glede teh zemljišč. Mol je državi predlagal, da bi zemljišča zamenjal za stavbo v Ulici stare pravde na Poljanah, v kateri zdaj izvajajo dializo in deluje center za avtizem. A se ministrstvo za zdravje s to menjavo doslej ni strinjalo.

Na predlog ministrstva je državno odvetništvo podalo predlog za zaznambo funkcionalnega zemljišča, prav tako je podalo predlog za ugotovitev pripadajočega zemljišča h glavni bolnišnični stavbi. Okrajno sodišče v Ljubljani je prejšnji teden o tem tudi odločilo.

Janković je danes napovedal, da se bodo še ta teden pritožili na odločitev sodišča.

Z zemljišči okoli inštituta se je prejšnji teden ukvarjal tudi parlamentarni odbor za zdravstvo, ki je predlagal vladi, naj pozove občino k sodelovanju pri pripravi in uskladitvi občinskega prostorskega načrta in razvojnih programov občine, da bo status zemljišč, potrebnih za delovanje URI Soča, zagotavljal možnosti za nadaljnji razvoj inštituta.

Po Jankovićevih besedah so že odgovorili na pobudo odbora. "Vse to, kar je potrebno, je že v obstoječem planu. Razvoj Soče je podprt s planskimi dokumenti," je dejal. Dodal je, da že več kot eno leto obstaja predlog podžupana Janeza Koželja, s katerim bi umestili vse potrebne objekte za URI Soča v občinski-prostorski načrt.

Ljubljanski župan Zoran Janković. Foto: BoBo

Janković: Izredna seja o kanalizacijskem kanalu C0 je bila predstava

Janković je ponedeljkovo izredno sejo ljubljanskega mestnega sveta, ki so jo skušali izvesti svetniki iz vrst SDS-a, NSi-ja in LMŠ-ja na temo kanalizacijskega kanala C0, označil za "predstavo za občinstvo" in nagajanje županu. Izredna seja na temo kanala C0 ni uspela, saj na njej drugi svetniški klubi niso sodelovali. Župan meni, da njihovo vztrajanje kljub nesklepčnosti kaže, da so zgolj želeli medijsko pozornost.

Janković je predstavil tudi odločitev sodišča, ki je zavrnilo pritožbo Marka Kosmača na začasni ukrep, da mora umakniti stroje in omogočiti nadaljevanje gradnje kanala C0. Gradnja bo potekala naprej v skladu z že pridobljenimi gradbenimi dovoljenji, je zatrdil.

V svetniškem klubu SDS-a so v predlogu za sklic ponedeljkove izredne seje poudarili, da želijo z njo doseči odpravo vsakega upravičenega dvoma in skrbi prebivalcev, ki so se pojavili v postopku gradnje kanala. Svoje podpornike so tudi pozvali, naj pridejo pred mestno hišo in se udeležijo izredne seje, a varnostniki nekaj desetim zbranim niso dovolili vstopiti.

V svetniškem klubu ljubljanskega NSi-ja so medtem izrazili zgroženost nad tem, da so varnostniki mestnim svetnikom, povabljenim gostom in zainteresirani javnosti onemogočali vstop v mestno hišo. "Žal vsi mestni svetniki, ki so se sprva nameravali seje udeležiti, tega niso storili, verjetno tudi zaradi zapletov z zaprtimi vrati in televizijskih kamer, ki so posnele dogajanje," so zapisali.

"Župan je s takšnimi dejanji spet dokazal, da ne ve, kaj je demokracija, in da jemlje mestno hišo kot svojo lastnino, ne pa kot prostor, svobodno dostopen vsem Ljubljančankam in Ljubljančanom," so še zapisali v sporočilu za javnost.