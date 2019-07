Saša Arsenovič. Foto: BoBo

Zavrnil pa je medijske navedbe, da je vodstvo občine zaradi tega izvajalo pritisk na mestnega redarja. V izjavi za medije je mariborski župan Saša Arsenovič od redarja želel samo pojasnilo, saj je sam menil, da je parkiral pravilno. "Vprašal sem ga, kaj je bilo narobe, da bi vedel za drugič, in razložil mi je, da nisem imel na vidnem mestu dovolilnice za parkiranje na tem mestu," je povedal.

Po njegovih ocenah je bilo njegovo ravnanje ustrezno. "Redar je zelo zavzeto opravil svoje delo. Župan je enak kot vsi ostali občani in se bori za to, da bi bilo mesto urejeno. Potem ko sem videl, kaj je narobe, sem kazen plačal in mislim, da je s tem ta poletna tema zaključena," je dejal.

Je pa ob tem dogodku ugotovil, da mesto nima primerno urejenega parkiranja za skuterje. "V novi prometni študiji bomo morali misliti tudi na to," je dejal. Da bi se poskušal izogniti plačilu kazni, je označil za "čisto izmišljotino", enako tudi informacijo, da naj bi že pred tem dobil kazen za napačno parkiranje avtomobila na Vojašniškem trgu.

Redarja pričakala skupina občinarjev

O obeh primerih je v poročal časnik Večer. Kot je časniku sporočil občan, ki je bil priča dogodku, je župan minuli četrtek pred občino nepravilno parkiral svoj skuter na pločniku pred glavnim vhodom v občinsko stavbo v Ulici heroja Staneta. Nepravilno parkirano vozilo je med nadzorom opazil eden od redarjev in na skuter zaradi parkiranja na mestu, ki je rezervirano za vozila z dovolilnicami, nalepil obvestilo redarstva o prekršku.

Redarja naj bi nato po pisanju Večera poklical vodja redarjev Igor Rep in zahteval, da se vrne pred občino, tam pa so ga pričakali vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Ivan Kobal, pomočnica direktorja mestne uprave Mateja Cekić in župan Arsenovič. Slednji naj bi se bil pozanimal, "kaj lahko v tem primeru naredimo". Cekićeva pa naj bi dejala, da bo sama poslala ugovor na redarstvo, kjer naj bi nato zadevo uredili brez problema. Na županovo očitno nezadovoljstvo je redar vztrajal pri izrečeni kazni, saj je bil prekršek že storjen, umik kazni pa bi pomenil neenakopravno obravnavo župana v primerjavi z občani, piše Večer.

Nedavno naj bi Arsenovič po poročanju Večera prejel tudi kazen zaradi nepravilnega parkiranja svojega avtomobila na Vojašniškem trgu, ki jo je po pisanju časnika poravnal v zakonskem roku.