Prizorišče dogajanja. Foto: MMC RTV SLO

"Tam bo dovolj prostora tudi za avtomobile, saj bo tudi te treba umakniti z območja evakuacije," pojasnjujejo na mariborski občini. Prebivalce na območju predvidene evakuacije bodo o tem obvestili tudi neposredno oziroma preko upravnikov njihovih stavb.

Evakuacija bo tako v četrtek kot v nedeljo potekala od 8. ure, končana pa naj bi bila predvidoma do 16. ure. Predvidoma ob 12. uri bo sprožena sirena z znakom za splošno nevarnost in takrat naj bi strokovnjaki tudi začeli s postopkom onesposobitve bombe.

Po končanem uničenju ubojnih sredstev bo sirena sporočila konec nevarnosti. Takrat se bodo ljudje lahko vrnili v svoje domove.

V četrtek bodo uničili 250 kilogramov težko bombo, ki so jo našli v soboto na gradbišču pri nakupovalnem središču Europark. V nedeljo pa bo na vrsti uničenje 500 kilogramov težke bombe, ki so jo našli med deli na železniški progi pri železniškem mostu na drugi strani Drave.

Iz previdnosti bo treba v času onesposobitve bombe izprazniti območje 300 metrov od najdišča bombe, v nedeljo naj bi bila omejitev gibanja še na nadaljnjih 300 metrih.

Obe najdeni bombi po zagotovilih pristojnih na občini trenutno ne predstavljata nobene nevarnosti za okolico. Območji varuje policija, nepooblaščenim osebam pristop ni dovoljen. "Tudi sam postopek onesposobitve, opravili ga bodo strokovno usposobljeni in izkušeni pirotehniki, je varen. Vseeno pa bodo na ta dan potrebni določeni ukrepi, pri katerih bo moralo sodelovati tudi prebivalstvo," poudarjajo na občini.

Javnost pozivajo, naj upošteva navodila, saj bo le tako mogoče zagotoviti popolno varnost. Pred intervencijo bo občinska komisija pregledala objekte na območju predvidene evakuacije in nato po koncu intervencije opravila tudi popis morebitne škode.

V času onesposobitve bomb bodo zaprte ceste in ustavljen železniški promet v tem delu mesta. Okrnjen bo tudi mestni potniški promet. Po navedbah družbe Marprom to še posebej velja za nedeljo, ko bo zaprta tudi mariborska glavna avtobusna postaja. Prav tako bodo takrat zaprta še vsa ograjena parkirišča, ki so v upravljanju Marproma.

V četrtek bo ovirano tudi delovanje Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor, saj se ta nahaja v bližini prve najdbe. Na ta dan bodo na celotnem območju bolnišnice prepovedani obiski, med 8. in 16. uro tam ne bo mogoče parkiranje, omejeno bo tudi gibanje oseb. Zaradi zaprtja cest bo omejen dostop do kliničnega centra, poseben režim bo veljal tudi za parkiranje v tamkajšnjih garažnih hišah.

Nujna zdravstvena pomoč naj bi bila kljub temu zagotovljena. Dostop do urgentnega centra bo sicer možen samo skozi glavni vhod UKC Maribor, saj bodo ostale dovozne ceste zaradi varnosti zaprte. Kot sporočajo iz mariborskega zdravstvenega doma, bodo takrat opravljali samo najnujnejše prevoze pacientov, ostali prevozi se bodo opravili po končanih aktivnostih pirotehnikov. V vmesnem času bodo ekipe nujne medicinske pomoči po potrebi pomagale pri evakuaciji ljudi.

Ker se zdravstveni dom nahaja v pasu, na katerem bo v nedeljo prepovedano gibanje, se bosta dežurna ambulanta za otroke in mladostnike in zobozdravstvena dežurna služba takrat prestavili v zdravstveno postajo Nova vas.

Europark bo v četrtek in nedeljo zaprt. Obiskovalce zato vabijo, da nakupe opravijo v soboto, ko bo nakupovalno središče nemoteno obratovalo.